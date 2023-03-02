Глубина для посадки семян: как правильно сеять огурцы, горох, морковь и капусту на рассаду

Для каждой из культур есть свои нюансы посева семян

Многие огородники выращивают рассаду своими руками, а не покупают. В этом случае важно не только отсортировать качественные семена, а и правильно их посеять. Важное значение имеет глубина посадки.

На какую глубину сажать разные семена на рассаду, рассказывает издание ukr.media. Простые рекомендации помогут получить хорошую рассаду, которая является залогом удачного урожая.

Глубина для посева семян на рассаду:

Фасоль, горох, кукуруза, тыква, арбуз. У этих культур наиболее крупные семена, поэтому их помещают в почву достаточно глубоко (на 3-6 см от поверхности почвы).

У этих культур наиболее крупные семена, поэтому их помещают в почву достаточно глубоко (на 3-6 см от поверхности почвы). Дыня, огурцы, редис, редька. Все еще большие семена, хотя и меньше предыдущих, поэтому глубина закладки составляет 1,5-3 см.

Все еще большие семена, хотя и меньше предыдущих, поэтому глубина закладки составляет 1,5-3 см. Брюква, капуста, перец, баклажан, томат, лук. Эти растения имеют семена среднего размера, их стоит сажать в землю не глубже 1,5-2 см.

Эти растения имеют семена среднего размера, их стоит сажать в землю не глубже 1,5-2 см. Морковь, репа, петрушка, укроп. При выращивании рассады углубляйте более мелкие семена на 1-2 см.

При выращивании рассады углубляйте более мелкие семена на 1-2 см. Салат, щавель, сельдерей. Наиболее маленькие семена следует размещать от поверхности почвы всего лишь на глубине 0,5-1,5 см.

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