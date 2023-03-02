Таропрогноз на 3 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в третий день весны

Карты с котиками подскажут, к чему стоит быть готовым в пятницу

Пятница, 3 марта, для большинства будет днем весьма непростым, — у кого-то могут возникнуть неприятности, кому-то придется постоять за себя, а кому-то стоит побыть наедине с собой.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Рыцарь мечей, Двойка мечей, перевернутая Шестерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Рыцарь мечей

Рыцарь мечей предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах в пятницу.

Двойка мечей

На карте Вы можете увидеть женщину-кошку, которая вооружившись отгородилась от всего, что происходит вокруг. Постарайтесь взять с нее пример в последний рабочий день недели. Есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или возникнет необходимость принимать важное решение, — абстрагируйтесь и повремените, сейчас велик шанс наделать глупостей.

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Напомним, ранее "Телеграф" сделал расклад, что ждет в финансовом плане все знаки Зодиака в марте по картам Таро.