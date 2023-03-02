Когда сеять капусту в марте-2023: названы благоприятные даты
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Эксперты назвали благоприятные дни для посева капусты
Опытные дачники дождались весны и теперь планируют на каждый день посев овощных и других культур. К примеру, ранее мы писали, когда можно сеять семена перца в 2023 году, а теперь рассказываем о благоприятных датах посева капусты.
Главное — выбрать удачную дату. Более точный день подскажет посевной календарь, которым часто пользуются огородники, пишет "Земляк".
Когда сеять капусту в марте:
- 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26
- для ранней капусты — 9-11
- для средней и поздней — 9-11, 24-26
- для брокколи и цветной — 9-11, 16, 17, 24-26
Когда сеять капусту в апреле:
- 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27
- для ранней капусты — 7, 21, 22
- для средней и поздней — 7
- для брокколи и цветной — 7, 12-14, 21, 22
Ранее "Телеграф" писал, когда сеять помидоры в 2023 году. Овощами можно заняться уже в марте.