"Соседи" могут погубить весь урожай: что можно и нельзя сажать возле помидоров

Оказывается не каждое растение может быть хорошим соседом для помидоров

Чтобы вырастить хороший урожай помидоров важно не только правильно посадить рассаду и тщательно ухаживать за овощем, но также нужно знать, что можно, а что нельзя сажать по соседству рядом с ними. Неудачное соседство может и вовсе уничтожить весь ваш урожай.

Есть много овощных культур, которые могут повлиять на рост и урожайность помидоров, пишет prostoway. Что же можно, а что не стоит сажать возле помидоров — читайте далее.

Что можно сажать на рядом с помидорами

Не стоит, чтобы помидоры были соседями с картофелем, с кукурузой, баклажанами, цветной капустой, перцем. Все перечисленные растения могут погубить урожай, заразив их болезнями. К примеру возле картофеля у томатов может развиться фитофтороз.

А вот отличными соседями по грядке для помидоров будут: спаржа, фасоль, огурцы, морковь, сельдерей и салат. А если посадить возле томатов бархатцы, то эти цветы будут отпугивать вредителей.

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