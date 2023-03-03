Что нужно сделать с семенами, чтобы вырастить крепкую рассаду: секрет опытных дачников

Небольшая манипуляция с семенами поможет укрепить растения

Многие дачники выращивают рассаду самостоятельно, а не покупают. В этом случае большую роль играет качество семян, которые перед посевом стоит отсортировать. Не менее важный этап подготовки – закалка семян.

Существует один проверенный способ закалки семян перед посевом на рассаду. Этот секрет позволяет опытным огородникам выращивать хорошие и крепкие растения, пишет "Земляк".

Способ закалки семян на рассаду

Если вы закалите семена перед посевом, то это укрепит побеги и сделает их более устойчивыми к перепадам температур. Для этого разложите семена на влажной марле и уберите в теплое место на 1-3 дня. Как только семена начнут проклевываться, переложите уже в холодное место (температура должна доходить до 0-3 градусов тепла). В прохладе оставьте семена на 18–20 часов. После снова занесите в теплое помещение, но уже на шесть часов.

Алгоритм необходимо повторить 5-7 раз в течение нескольких дней. Помните, что если вы закалили семена, то выращенную из них рассаду можно высаживать в почву раньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как глубоко сажают в грунт семена разных культур. А еще мы писали, как нужно замачивать семена перед посевом.