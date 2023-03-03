Как вернуть потерянный телефон: топ-3 способа, которые помогут его найти

Существуют специальные сервисы и приложения, которые помогут найти ваш телефон и дома, и за его пределами

На вашем смартфоне содержится очень много важной информации – начиная от контактов в телефонной книге, и заканчивая доступом к соцсетям, мессенджерам и банковским счетам. Раньше мы рассказывали, почему не стоит "светить" свой номер телефона в сети и как этим могут воспользоваться мошенники, а теперь расскажем, как найти потерянный или украденный гаджет.

Специалисты называют три способа узнать, где находится ваш телефон — и если вы дома, и если он оказался за пределами вашего дома. Как определить его местонахождение, информирует сайт robimgood.

Способ №1. Сервисы Google

Для владельцев смартфонов на базе ОС Android не составит никакого труда узнать, где их телефон. Для этого просто нужно зарегистрировать Google-аккаунт и убедиться в наличии интернет-соединения. Однако, чтобы определить, где именно сейчас ваш гаджет, необходимо правильно его настроить:

Перейдите на вкладку "Настройки" на своем смартфоне. В настройках найдите графу "Безопасность" (имя может отличаться, в зависимости от версии Android) и перейдите в этот раздел. Нажмите "Администраторы устройства". Тут отметьте строку "Удаленное управление".

После этого система будет автоматически отслеживать геолокацию вашего устройства. Главное — чтобы телефон был включен и подключен к сети.

Если телефон потеряется или его украдут, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Перейдите в ранее созданный Google-аккаунт и найдите вкладку "Поиск телефона" в верхней части экрана. Система покажет список закрепленных за этой учетной записью устройств. В списке выберите необходимую модель смартфона.

После этого сервис попросит у вас пройти авторизацию – просто следуйте указаниям, которые появляются во вкладке.

На этом моменте система предложит вам два варианта поиска девайса: позвонить или определить точное местоположение с помощью геолокации. В первом случае звонок прозвучит даже если ранее был включен беззвучный режим. Во втором случае вам откроется карта, и если на смартфоне в этот момент включен интернет, на ней появится маленькая отметка (погрешность в этом случае составляет до 300 м).

Способ №2. Приложения, которые найдут телефон без подключения к сети

На сегодня есть много подобных приложений, которые доступны для различных операционных систем. Неплохо себя зарекомендовали, например, "Where’s My Droid" и "Find my Droid".

Для дальнейшего поиска устройства программу на гаджет нужно установить заранее. Помимо сообщения о местонахождении девайса, можно настроить и отправку сообщений об изменении SIM-карты или блокировке телефона.

Способ №3. Программы, которые помогут отыскать потерянный дома смартфон

Если вы уверены, что телефон где-то в помещении, но найти его не можете, это отличный вариант решения проблемы. Эта категория приложений позволяет найти ваш смартфон, даже не входя в саму программу. Например, "Clap to Find" позволяет искать телефон, хлопая при этом в ладони. После каждого удара устройство будет издавать определенные звуки, что поможет быстро найти его.

Раньше мы рассказывали, как понять, что ваш телефон сломали. Киберэксперт рассказал, какой значок появляется на экране в этом случае.