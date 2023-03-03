Когда сеять семена на рассаду, чтобы вырастить ранние огурцы: важные нюансы

Небольшие правила помогут получить хороший урожай огурцов ранних сортов

Опытные дачники еще с конца февраля начали подготовку к огородному сезону и выращивают рассаду. Стоит поспешить, если вы хотите получить урожай огурцов ранних сортов уже в конце весны.

Благодаря соблюдению простых правил при выборе и посеве семян на рассаду, вы сможете полакомиться первыми огурцами уже в двадцатых числах мая. Подробнее об этом пишет zelenasadyba.

Выбор семян на рассаду огурцов

Если речь идет о раннем урожае культуры, то вам нужны ранние или ультраранние сорта. По мнению огородников, хороший вариант – семена гибридов, более устойчивых к неблагоприятным условиям. Кроме того, обратите внимание на обработанные производителем семена огурцов. Обычно их легко распознать по цветной оболочке. Также важно учесть, что сажать в теплицу или парник необходимо самоопыляющиеся огурцы.

Дата посева ранних огурцов на рассаду

Для уборки урожая в конце мая, сейте семена на рассаду в период с 25 марта по 1 апреля. Семена следует углублять примерно на 5 мм. Выращивать под пленкой или стеклом. Важно яркое освещение и температура около 22 градусов тепла. Первые сходы при таких условиях можно ожидать спустя семь дней.

Высаживайте рассаду в теплые грядки под пленку парника или в теплицу в начале или середине мая. То есть первые плоды могут появится уже в конце весны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить крепкую рассаду. Для этого опытные огородники проделывают с семенами одну манипуляцию перед посевом.