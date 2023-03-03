Взойдет море огурцов: какой знак должен быть на пачке с качественными семенами

Останавливаясь у прилавков с пакетиками семян, вы наверняка видели эту маркировку

Огородники собираются приступать к весенним работам и строят планы. К примеру, что посадить, где посадить, когда посадить и какую культуру посеять по соседству, чтобы урожай всегда приносил хорошие плоды.

Современные сорта и гибриды более вкусны, они дают более богатый урожай и устойчивы к болезням, пишет Ukr.Media. Чтобы по итогам лета собрать качественный урожай огурцов, нужно всегда обращать внимание на маркировку семян.

Обратите внимание на этот знак

Выбирайте гибриды с символом Ф1 (F1) на упаковке. Они, конечно, дороже, но шансы на хороший урожай намного выше. Для теплицы берите партенокарпические огурцы, они самоопыляются и более устойчивы к жаре.

Ранее "Телеграф" писал, как вырастить ранние огурцы. Небольшие правила помогут получить хороший урожай ранних сортов.