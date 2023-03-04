Чем поливать рассаду, чтобы она не гнила: метод опытных дачников

Вам понадобится один аптечный компонент

При выращивании рассады опытные огородники используют различные удобрения, многие делают подкормку самостоятельно из натуральных ингредиентов. Особенно важно уделить внимание поливу: использование одного аптечного продукта предотвратит гниль и плесень.

Как пишет ukr.media, дачники поливают рассаду особым раствором, главный ингредиент которого аспирин. Это подкормка улучшит рост растений, не зря его используют для проращивания семян. Поэтому медикамент станет отличной альтернативой биостимуляторам.

Как поливать рассаду и удобрять аспирином

Приготовьте подкормку, растворив одну таблетку аспирина в 4-5 литрах воды. Таким раствором рекомендуется поливать рассаду трижды: на 5-6-й день после всходов, на третий день после пересадки подросших ростков, а также через неделю накануне высадки.

Кроме того, вы можете опрыскивать рассаду аспириновой смесью. В этом случае разрешается использовать одну таблетку на 2 литра воды. По желанию добавьте пару капель водянистого. Периодичность опрыскивания: раз в 3-4 дня, вечером или утром, но когда плоды культур уже появились на кустах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в качестве удобрения для рассады подойдет подкормка на основе банановой кожуры. А еще мы писали, что удобрять ростки можно одной популярной специей: это укрепит корни.