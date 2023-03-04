Обувь, которая крадет вашу стройность: 5 главных антитрендов этого сезона (фото)

Некоторые пары лучше заменить

В этом модном сезоне к нам вернутся некоторые хиты 2000-х. Среди них, например, удобная обувь на массивной платформе. А еще на пике популярности будут сапоги до колена в стиле 90-х.

Однако, как и всегда, есть несколько пар, ставших антитрендами. Их стилисты покупать в 2023 году не рекомендуют. В топ-5 антитрендов попала обувь, которая "крадет" женственность и стройность ваших ног, сообщает trserial.

Ботильоны с широким голенищем

Такая пара сделает даже стройные щиколотки визуально шире. Поэтому лучше вместо нее выбирать пару с облегающим, немного удлиненным голенищем, нюдового оттенка и с заостренным мысом — такой вариант сработает наоборот, создав эффект бесконечных ног.

Кроссовки с принтами и круглым мысом

И хоть платформа возвращается в моду, речь точно не об этих кроссовках — с принтами и тупым мысом. Они делают ноги квадратными. Вместо них лучше обратить внимание на вариант из сетки и текстиля с рифленой, немного вытянутой подошвой: он не будет визуально укорачивать вашу стопу и будет выглядеть более динамично.

Замшевые сапоги

Замшевые сапоги с голенищем сыграют с вами злую шутку, визуально расширив и стопу, и лодыжку. Лучше остановить свой выбор на полусапогах со шнуровкой — они "вытянут" ногу и сделают ее более стройной.

Туфли с квадратным мысом и рантом

Такая пара грубовато смотрится на ноге, визуально ее увеличивая. Вместо них лучше присмотреть себе Мэри Джейн на широком устойчивом каблуке. Такой вариант будет смотреться намного аккуратнее. Единственное, на что стоит обратить внимание: они не рассчитаны на узкую стопу.

Босоножки с широкими ремнями

Широкие ремешки делят ногу на несколько частей, закрывая при этом огромные участки кожи и привлекая много внимания. Поэтому лучше выбрать вариант с тоненькими ремешками — так ваши ножки будут выглядеть аккуратно и изящно.

Раньше мы рассказывали о кроссовках, которые никогда не выйдут из моды. Стилисты назвали 7 таких пар и показали, как они выглядят.