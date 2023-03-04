Как сделать идеальное картофельное пюре: секретные компоненты, о которых знают единицы

Некоторые специи словно созданы для картофеля

Картофельное пюре — один из самых простых гарниров, который прекрасно сочетается и с мясом, и с рыбой, и очень вкусный сам по себе. Готовить его умеют даже дети, но это не значит, что все так просто. Например, мало кто знает, что сделать блюдо вдвое вкуснее можно всего за секунду, добавив определенные пряности, которые удачно подчеркнут вкус картофеля.

Что добавить к отварному картофелю, чтобы пюре получилось идеальным, рассказывает pixelinform. Эти секретные компоненты точно найдутся среди ваших специй – вот только немногие знают, что они прекрасно сочетаются с этим овощем.

Что добавить в картофель: секретные составляющие, которые значительно улучшат вкус

Первый вариант — смесь пряностей к картофелю. Ее добавляют прямо в воду еще на этапе отваривания. Второй способ превратить обычное пюре в шедевр — сдобрить его лавровым листом и перцем горшком.

Кроме того, невероятно вкусным будет картофельное пюре с различными травами. Например, с сушеным сельдереем, красной паприкой, куркумой, орегано и кориандром. Попробуйте добавить их в блюдо в следующий раз и вы сразу почувствуете разницу.

Другие важные моменты приготовления пюре

Размер картофеля. Более вкусным пюре получится, если брать меньшие по размеру картофелины, а не нарезать крупные. Соль. Ее лучше добавлять в конце процесса отваривания, а не в начале. А можно даже после того, как сольете воду — вместе с другими компонентами. Интенсивность кипения. Варить картофель лучше на среднем огне – слишком большая интенсивность подогрева кастрюли может испортить вкус корнеплода.

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