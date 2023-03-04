"Черный список" для тех, кто надоедает звонками: надежные способы заблокировать номер

Любого абонента можно отправить в черный список

Уверены, что вы не раз получали спам-звонки. Это мог быть как так называемый "холодный обзвон", который проводят операторы, так и автоматический набор номера роботом, которому даже ничего не объяснишь. Причин таких надоедливых звонков может быть много, одна из них — вы "засветили" свой номер в сети, он попал в клиентскую базу какой-то фирмы и теперь call-менеджеры не дают вам покоя, пытаясь продать хоть что-нибудь.

Можем вас обрадовать: есть несколько простых способов заблокировать номера телефонов, из которых вам поступают нежелательные звонки. Сделать это очень легко, соответствующими инструкциями разделяется профильный сайт itbox.ua.

Что такое чёрный список?

Это специальный функционал прошивки вашего телефона (как смартфона, так и кнопочного), полностью блокирующий входящие СМС и звонки от конкретного номера. Однако ЧС на разных телефонах работает по-разному: одни прошивки блокируют контакт полностью – вы даже не узнаете, что отправленный в бан номер пытался с вами сконтактировать, другие покажут специальный значок-сообщение о такой попытке.

Как заблокировать номер на Android, отправив его в черный список

На разных моделях телефонов этот путь может немного отличаться, но логика всюду одинакова. Приводим наиболее стереотипные методы блокировки контактов именно для смартфонов на Android:

откройте телефонную книгу; выберите номер, который необходимо заблокировать. На смартфонах Samsung выбираем меню Детали (Details). На большинстве других нажимаем значок с тремя точками в правом верхнем углу; в зависимости от прошивки, выбираем один из следующих пунктов: Block number (заблокировать номер), Reject calls (отклонять звонки) или Add to blacklist (добавить в ЧМ).

Аналогично можно сделать и через карточку абонента в телефонной книге, нажав те же "три точки" и выбрав Block number (заблокировать номер) из небольшого выпадающего списка.

Как разблокировать номер на Android

Снимаются ограничения так же через меню "Телефонная книга". Для этого выберите "три точки", затем "Больше", затем "Настройки" и "Заблокированные номера". В списке номеров выбираете нужный, нажмите "Очистить", затем "Разблокировать" (или нажмите крестик напротив номера).

Блокировка номера на iOS

Владельцы iPhone имеют целых три способа войти в черный список для его редактирования: из списка последних входящих, из программы FaceTime или из списка SMS-сообщений. В каком бы из этих трех мест вы не забанили контакт, он будет отключен везде.

Через список входящих. Напротив номера, который вам нужен, нажмите значок "информация" и откройте профиль этого абонента. Внизу есть кнопка Block this Caller или "заблокировать абонента". ОС выдаст предупреждение, что выбранный номер больше не может звонить или отправлять текстовые сообщения. Подтвердите выбор, нажав на Block Contact (заблокировать контакт). В iMessages. Здесь можно ограничить получение сообщений только от тех пользователей, которые есть в списке контактов. Делается это аналогично предыдущему пункту. Если вы добавили в этот список хотя бы один номер, у вас появится папка Unknown Senders (неизвестные отправители) и все последующие сообщения автоматически будут попадать туда — без каких-либо сигналов и уведомлений, прочитать их можно будет в этой папке. В Face Time. В истории звонков программы выберите пиктограмму "Информация" и делайте все аналогично, как и со списком входящих.

Блокировка номера абонента через оператора связи

Совершенно все операторы мобильной связи предоставляют возможность блокировки нежелательных номеров. Для этого необходимо активировать соответствующую услугу и добавить номер, который вам надоедает, в черный список на уровне оператора. Вся разница в том, что при попытке дозвониться оператор сразу будет отвечать: "У абонента выключен телефон или он вне зоны действия сети".

Ранее мы рассказывали о трех способах, которые помогут найти и вернуть утраченный смартфон. Некоторые действуют только если телефон подключен к сети, другие – в любом случае.