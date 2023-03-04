Ленивая закуска с луком и сыром: бюджетный рецепт вкусного перекуса

Эти вкусные рулетики очень сытные и ароматные

Если вы очень проголодались, а времени и желания что-то готовить совсем нет, на помощь придут либо бутерброды, либо простые закуски, которые готовятся за несколько минут из "завалявшихся" в холодильнике продуктов. Спасут ситуацию, например, ароматные гренки с запеченным чесноком.

А можете попробовать и что-то более оригинальное вроде быстрого перекуса, который готовится из запеченного лука с сыром. Также вам понадобится слоеное тесто и яйцо – с последним будет гораздо вкуснее и сытнее, сообщает prostoway. Эта оригинальная закуска выглядит великолепно, да и вкусом вас точно удивит. Она достаточно бюджетна, чтобы готовить ее в будни.

Ингредиенты:

250 г слоеного бездрожжевого теста

1 луковица

70 г сыра

1 яйцо

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Сыр натираем, лук мелко нарезаем, соединяем в миске и хорошо перемешиваем. Яйцо подсаливаем, взбиваем и половинку смеси выливаем в сыр с луком, а половину оставляем для смазывания. Пласт теста разворачиваем, распределяем начинку и сворачиваем в рулет. Его отправляем в морозилку буквально на 15-20 мин, чтобы рулет было проще резать. Достаем и нарезаем, смазываем второй частью яйца и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем до появления румяной корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить сало "Пятиминутку", которое будет таять во рту. Готовится такое объедение, как можно понять из названия, очень быстро.