Укр

За сколько дней лучше сеять помидоры на рассаду до высадки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Все зависит от созревания разных сортов томатов
Все зависит от созревания разных сортов томатов. Фото pixabay.com

Не нужно ничего сеять раньше времени

Все дачники мечтают о большом урожае помидоров, но не у всех получается достичь отличного результата. Однако, чтобы получить больше овощей, необходимо знать дату посева семян томатов на рассаду, прежде чем они попадут в открытую почву.

Чтобы правильно подобрать время посева овощей на рассаду, следует посчитать количество дней от потенциального момента высадки их в грунт или теплицу и добавить неделю на прорастание семян, пишет "Земляк".

За сколько дней лучше сеять помидоры на рассаду до высадки

От посева семян томатов в почву до получения рассады должно пройти от 64 до 80 дней. Для раннеспелых помидоров — 40-50 дней, средних — 50-60 дней, а поздних — 60-70 дней.

Также важно уточнить, что дата посева рассады зависит от срока вегетационного роста культуры и созревания разных сортов. Главное — не надо ничего сеять раньше времени.

Ранее "Телеграф" писал, когда в 2023 году можно сеять капусту. Опытные огородники назвали благоприятные дни для посева.

Теги:
#Помидоры #Томаты #Рассада #Огород