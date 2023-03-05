Не нужно ничего сеять раньше времени

Все дачники мечтают о большом урожае помидоров, но не у всех получается достичь отличного результата. Однако, чтобы получить больше овощей, необходимо знать дату посева семян томатов на рассаду, прежде чем они попадут в открытую почву.

Чтобы правильно подобрать время посева овощей на рассаду, следует посчитать количество дней от потенциального момента высадки их в грунт или теплицу и добавить неделю на прорастание семян, пишет "Земляк".

За сколько дней лучше сеять помидоры на рассаду до высадки

От посева семян томатов в почву до получения рассады должно пройти от 64 до 80 дней. Для раннеспелых помидоров — 40-50 дней, средних — 50-60 дней, а поздних — 60-70 дней.

Также важно уточнить, что дата посева рассады зависит от срока вегетационного роста культуры и созревания разных сортов. Главное — не надо ничего сеять раньше времени.

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