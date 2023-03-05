Возможны перебои со светом и связью в Украине: ученые предупредили об опасной активности Солнца
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Солнечные магнитные поля имеют нестабильный период каждые 11 лет
Пока некоторые украинцы могут испытывать лишний дискомфорт из-за начала ощутимой магнитной бури, Солнце подготовило нашей планете еще один неприятный "сюрприз". По данным ученых Университета Рединга, наша звезда входит в период интенсивной активности, поэтому Земля может почувствовать ряд дополнительных проблем. В частности, насчет работы электроприборов и связи.
Детальнее об этом сообщает ресурс News.am. Как утверждает профессор космической физики Мэтью Оуэнс, нынешний период активности Солнца, скорее всего, будет сильнее предыдущего. В общем же подобные "колебания" стандартны для звезды и происходят каждые 11 лет.
Максимальный пик магнитных "посягательств" Солнца на Землю придется на конец 2024 года или начало 2025 года. Но отдельные неприятности будут ощущаться и до этого времени, в том числе возрастет сила магнитных бурь.
Мэтью Оуэнс отмечает, что в такие периоды процессы на Солнце настолько мощны, что Северный и Южный полюса под влиянием магнитных полей фактически меняются местами. Солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы – это так называемые "корональные массовые разряды". Когда энергия поступает на нашу планету, можно ожидать перебоев с электроэнергией и связью. Дополнительные проблемы будут наблюдаться и на орбите — достанется как спутникам, так и экипажам космических кораблей.
Следует отметить, что в марте 2023 года большинство прогнозируемых магнитных бурь не имеют особой интенсивности. Однако в период с 19 по 21 марта они достигнут силы в 4-5 баллов, а 26 и 27 числа следует ожидать усиления до 7 и 6 баллов соответственно. Это может негативно повлиять, в частности, и на самочувствие людей, имеющих проблемы со здоровьем (в том числе давлением).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что одна из ощутимых магнитных бурь может накрыть Землю уже 15 марта. Мы рассказали, какой силы она будет и на что может повлиять.
Также мы писали о том, как можно помочь своему организму уберечься от воздействия магнитной бури.