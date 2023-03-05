Возможны перебои со светом и связью в Украине: ученые предупредили об опасной активности Солнца

Солнечные магнитные поля имеют нестабильный период каждые 11 лет

Пока некоторые украинцы могут испытывать лишний дискомфорт из-за начала ощутимой магнитной бури, Солнце подготовило нашей планете еще один неприятный "сюрприз". По данным ученых Университета Рединга, наша звезда входит в период интенсивной активности, поэтому Земля может почувствовать ряд дополнительных проблем. В частности, насчет работы электроприборов и связи.

Детальнее об этом сообщает ресурс News.am. Как утверждает профессор космической физики Мэтью Оуэнс, нынешний период активности Солнца, скорее всего, будет сильнее предыдущего. В общем же подобные "колебания" стандартны для звезды и происходят каждые 11 лет.

Максимальный пик магнитных "посягательств" Солнца на Землю придется на конец 2024 года или начало 2025 года. Но отдельные неприятности будут ощущаться и до этого времени, в том числе возрастет сила магнитных бурь.

Мэтью Оуэнс отмечает, что в такие периоды процессы на Солнце настолько мощны, что Северный и Южный полюса под влиянием магнитных полей фактически меняются местами. Солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы – это так называемые "корональные массовые разряды". Когда энергия поступает на нашу планету, можно ожидать перебоев с электроэнергией и связью. Дополнительные проблемы будут наблюдаться и на орбите — достанется как спутникам, так и экипажам космических кораблей.

Следует отметить, что в марте 2023 года большинство прогнозируемых магнитных бурь не имеют особой интенсивности. Однако в период с 19 по 21 марта они достигнут силы в 4-5 баллов, а 26 и 27 числа следует ожидать усиления до 7 и 6 баллов соответственно. Это может негативно повлиять, в частности, и на самочувствие людей, имеющих проблемы со здоровьем (в том числе давлением).

Магнитные бури в марте 2023 года

Самая мощная буря ожидается 26 марта

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одна из ощутимых магнитных бурь может накрыть Землю уже 15 марта. Мы рассказали, какой силы она будет и на что может повлиять.

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