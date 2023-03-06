Когда сеять редис и чем удобрять растение: секреты хорошего урожая

Благодаря подкормке вы вырастите крупные и вкусные плоды редиса

Многие дачники уже занялись выращиванием ранних сортов культур. Весной сеют и редис. Чтобы получить хороший урожай, важно учесть небольшие рекомендации.

О секретах выращивания редиса рассказывает "Зелена садиба". Простые правила по уходу за этой культурой помогут укрепить растение и избежать болезней.

У корнеплода достаточно короткий вегетационный период, то есть урожай есть возможность получить уже спустя 25-40 дней после всходов семян. Редис сеют вместе с ранними культурами, если используете агроволокно, начиная с весны и вплоть до июня.

Когда сеять весной редис? Чтобы семена проросли, необходима температура на уровне 2-3 градусов тепла. Кроме того, овощ неплохо справляется с заморозками до 3 градусов со знаком "минус". Оптимальная температура для выращивания редиса – 16-18 градусов выше ноля.

При посеве редиса делайте ряды на расстоянии 8-10 см. Как только появится первый лист — нужно проредить растения, оставляя между ними примерно по 4 см. Кроме того, не стоит сажать редис слишком глубоко (оптимально расстояние от поверхности земли — 1-2 см).

Чем удобрять редис:

Если ботва пожелтела — растениям не хватает азота. Используйте для подкормки настой из куриного помета или коровяка или комплексное минеральное удобрение.

Если плохая завязь – мало калия в почве. Внесите калийные минеральные удобрения, альтернатива — древесный пепел (посыпьте землю или полейте растения настоем пепла).

Кроме того, не забывайте о поливе культуры. Если дождей нет, то следует "поить" редис дважды в день утром и вечером. Именно дефицит полива может привести к тому, что плоды будут горчить.

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