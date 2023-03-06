Землю накроет мощнейшая магнитная буря: названы опасные даты в марте

Магнитная буря будет разной интенсивности в течение нескольких дней

В марте Землю накроют несколько затяжных магнитных бурь. Одна из них станет самой мощной в этом месяце и в целом за последнее время. Она продлится несколько дней.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Так, согласно прогнозам, после затяжной магнитной бури с 19 по 21 марта, уже через несколько дней солнечная активность станет еще сильнее. В период 26 и 27 числа ожидается магнитная буря сильной мощности (К-индекс 7 и К-индекс 6).

Больше всего она проявит себя в первый день, когда интенсивность составит 7 баллов, а уже во второй день снизится до 6-ти. Стоит отметить, что за последний месяц интенсивность магнитных бурь не была выше 5 баллов.

Для справки: магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Буря может сказываться на поведении животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что следующая ближайшая магнитная буря в марте накроет Землю в середине месяца. В этот день активность на Солнце будет средней мощности.