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Хорошие и плохие "соседи" для томатов на огороде: что советуют опытные дачники

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Выращивание томатов – кропотливый труд Новость обновлена 06 марта 2023, 18:36
Выращивание томатов – кропотливый труд. Фото Getty Images

Чтобы помидоры меньше болели, не стоит размещать рядом с ними некоторые культуры

Дачники уже занялись подготовкой к выращиванию томатов, ведь уже весной можно сеять семена на рассаду. Тогда как при высадке в открытый грунт важно помнить о "соседях": не каждая культура хорошо уживается с помидорами на огороде.

Есть условно хорошие и плохие растения, которые вы можете разместить возле грядок с томатами на огороде. Если выбрать неудачного соседа, то культура может чаще болеть, рассказывает материал "Зеленой садиби".

Если вы планируете получить богатый урожай помидоров, то откажитесь от высадки возле будущих кустов с плодами некоторых растений. Те же баклажаны или картофель могут "делиться" с томатами как вредителями, так и болезнями. Тогда как укроп по соседству с помидорами может негативно повлиять на вкусовые свойства плодов.

Что нельзя сажать рядом с помидорами на огороде:

  • Баклажан;
  • Картофель;
  • Огурец;
  • Кукуруза;
  • Укроп;
  • Анис;
  • Фенхель;
  • Брокколи;
  • Цветная капуста.

Какие растения можно сажать возле грядок томатов на участке:

  • Бобовые;
  • Лук;
  • Чеснок;
  • Ранние сорта кочанной капусты;
  • Редис;
  • Морковь;
  • Пастернак;
  • Свекла;
  • Тыква;
  • Спаржа;
  • Селера.

Опытные дачники высаживают неподалеку от томатов декоративные растения. Цветы заманивают опылителей, что хорошо отразится на будущем урожае. Это могут быть как однолетние, так и многолетние варианты: календула, бархатцы, настурция, астра или лаванда.

Кроме того, смело "заселяйте" рядом с томатами зелень: шпинат, щавель, латук, руколу, скороспелый кресс. Также не навредят урожаю помидоров такие соседи, как петрушка, мята, тимьян, базилик, орегано, шалфей.

А вот некоторые растения даже помогут защитить томаты от вредителей, к примеру, крапива, любисток и огуречная трава. Также отличные сидераты-помощники – горчица, злаковые, рапс.

Не бойтесь и нестандартных "соседей" для помидоров. Дачники рекомендуют размещать рядом землянику, клубнику, дыни, арбузы, смородину и крыжовник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить помидоры, чтобы они были сладкими. А еще мы писали, какой пряностью укрепить рассаду томатов.

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#Помидоры #Томаты #Огород