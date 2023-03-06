Хорошие и плохие "соседи" для томатов на огороде: что советуют опытные дачники

Чтобы помидоры меньше болели, не стоит размещать рядом с ними некоторые культуры

Дачники уже занялись подготовкой к выращиванию томатов, ведь уже весной можно сеять семена на рассаду. Тогда как при высадке в открытый грунт важно помнить о "соседях": не каждая культура хорошо уживается с помидорами на огороде.

Есть условно хорошие и плохие растения, которые вы можете разместить возле грядок с томатами на огороде. Если выбрать неудачного соседа, то культура может чаще болеть, рассказывает материал "Зеленой садиби".

Если вы планируете получить богатый урожай помидоров, то откажитесь от высадки возле будущих кустов с плодами некоторых растений. Те же баклажаны или картофель могут "делиться" с томатами как вредителями, так и болезнями. Тогда как укроп по соседству с помидорами может негативно повлиять на вкусовые свойства плодов.

Что нельзя сажать рядом с помидорами на огороде:

Баклажан;

Картофель;

Огурец;

Кукуруза;

Укроп;

Анис;

Фенхель;

Брокколи;

Цветная капуста.

Какие растения можно сажать возле грядок томатов на участке:

Бобовые;

Лук;

Чеснок;

Ранние сорта кочанной капусты;

Редис;

Морковь;

Пастернак;

Свекла;

Тыква;

Спаржа;

Селера.

Опытные дачники высаживают неподалеку от томатов декоративные растения. Цветы заманивают опылителей, что хорошо отразится на будущем урожае. Это могут быть как однолетние, так и многолетние варианты: календула, бархатцы, настурция, астра или лаванда.

Кроме того, смело "заселяйте" рядом с томатами зелень: шпинат, щавель, латук, руколу, скороспелый кресс. Также не навредят урожаю помидоров такие соседи, как петрушка, мята, тимьян, базилик, орегано, шалфей.

А вот некоторые растения даже помогут защитить томаты от вредителей, к примеру, крапива, любисток и огуречная трава. Также отличные сидераты-помощники – горчица, злаковые, рапс.

Не бойтесь и нестандартных "соседей" для помидоров. Дачники рекомендуют размещать рядом землянику, клубнику, дыни, арбузы, смородину и крыжовник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить помидоры, чтобы они были сладкими. А еще мы писали, какой пряностью укрепить рассаду томатов.