Нужно ли "стричь" клубнику весной: советы, которые увеличат ваш урожай в несколько раз

За правильный уход растение отблагодарит вас щедрым урожаем

Наступила весна, и земля понемногу начинает просыпаться от зимних морозов. А это значит, что теперь у дачников появится много работы, ведь пора готовиться к новому сезону. И сегодня мы хотим поговорить с вами о клубнике и правильном весеннем уходе за ней.

Многие дачники имеют на своих участках клубнику, ведь эту вкусную витаминную ягоду любят все. Несмотря на то, что основные работы по уходу за растением проводят осенью, к примеру обрезают листья, некоторые огородники повторяют процедуру и весной, пишет prostoway. Нужно ли это делать?

Нужно ли стричь клубнику весной

Первое, что нужно определить — для чего проводится обрезка клубники. Эта процедура требуется для того, чтобы омолодить куст и удалить поврежденные листья. Поскольку зиму некоторые листья могли не перезимовать, то вполне логично будет их удалить, если конечно же вы хотите получить хороший урожай.

Также обрезка проводиться и для профилактики распространения бактериальных и грибковых заболеваний, и зимующих насекомых-вредителей.

Когда обрезать клубнику весной

Обрезка проводится как только растает снег и немного подсохнет грунт, чтобы было легче передвигаться по грядке. После обрезки останутся только почки и зеленые листья. Проводите процедуру очень осторожно, чтобы обрезая старые листья вы не повредили цветоносы.

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