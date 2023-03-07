Вкусные и сочные котлеты по необычному рецепту: именно такие раньше готовили наши бабушки
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Нежные и сочные, ароматные сытные котлеты с румяной корочкой — точно такие же, как в детстве
Домашние котлеты — то, чем всегда хочется полакомиться. Мало кто может от них отказаться, приезжая в гости к маме или бабушке. И это при том, что у многих бабушек именно котлетки — коронное блюдо, рецепт которого хранится в тайне под семью замками. Приготовить такие же нежные, сочные и ароматные котлеты не так уж просто и дело здесь не только в самом рецепте, но и в том, что наши бабки "набивали руку" годами, экспериментируя с ингредиентами и пропорциями.
Впрочем, вы тоже можете стать мастером в этом деле. А начать все же стоит именно с правильного рецепта. Одним из лучших делится сайт "Доброта".
Ингредиенты:
- фарш (любой) — 600 г
- черный молотый перец — ½ ч.л.
- лук — 100 г
- каменная соль – 1 ч.л.
- картофель — 150 г
- вода — 100 мл
- чеснок (свежий) — 4 зубчика
- молоко — 100 мл
- белый хлеб — 80 г
- домашний майонез — 80 г
Приготовление:
- Мелко нарезаем лук, добавляем его в фарш и все хорошо перемешиваем.
- Тогда пропускаем чеснок через пресс и тоже добавляем в фарш. Еще раз все перемешиваем.
- Срезаем с хлеба корочки, перекладываем мякоть в глубокую миску и заливаем молоком. Оставляем на время, чтобы хлеб впитал молоко.
- Натираем на терке с маленькими зубчиками картофель и добавляем его в фарш. Туда же перемещаем хлебную мякоть, майонез, соль и перец.
- Теперь эту массу нужно хорошо перемешать руками и отбить, чтобы фарш насытился кислородом. А затем накрываем его пищевой пленкой и ставим в холодильник на 30 мин.
- Через указанное время достаем фарш и формируем котлеты. Панировка к ним не требуется.
- Готовятся эти вкусные бабушкины котлетки в духовке: помещаем их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, и отправляем готовиться на 10 мин при 210 градусах.
- После этого нужно достать противень и добавить воду. Отправляем котлеты в духовку еще на 30 мин.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусные домашние сосиски. Этот рецепт не подразумевает использование яиц и муки, поэтому такие сливочные сосиски заценят даже те, кто на диете. А особенно они понравятся детям.