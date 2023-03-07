Укр

Вкусные и сочные котлеты по необычному рецепту: именно такие раньше готовили наши бабушки

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкус с детства Новость обновлена 07 марта 2023, 10:42
Вкус с детства. Фото pixelinform.com

Нежные и сочные, ароматные сытные котлеты с румяной корочкой — точно такие же, как в детстве

Домашние котлеты — то, чем всегда хочется полакомиться. Мало кто может от них отказаться, приезжая в гости к маме или бабушке. И это при том, что у многих бабушек именно котлетки — коронное блюдо, рецепт которого хранится в тайне под семью замками. Приготовить такие же нежные, сочные и ароматные котлеты не так уж просто и дело здесь не только в самом рецепте, но и в том, что наши бабки "набивали руку" годами, экспериментируя с ингредиентами и пропорциями.

Впрочем, вы тоже можете стать мастером в этом деле. А начать все же стоит именно с правильного рецепта. Одним из лучших делится сайт "Доброта".

Ингредиенты:

  • фарш (любой) — 600 г
  • черный молотый перец — ½ ч.л.
  • лук — 100 г
  • каменная соль – 1 ч.л.
  • картофель — 150 г
  • вода — 100 мл
  • чеснок (свежий) — 4 зубчика
  • молоко — 100 мл
  • белый хлеб — 80 г
  • домашний майонез — 80 г

Приготовление:

  1. Мелко нарезаем лук, добавляем его в фарш и все хорошо перемешиваем.
  2. Тогда пропускаем чеснок через пресс и тоже добавляем в фарш. Еще раз все перемешиваем.
  3. Срезаем с хлеба корочки, перекладываем мякоть в глубокую миску и заливаем молоком. Оставляем на время, чтобы хлеб впитал молоко.
  4. Натираем на терке с маленькими зубчиками картофель и добавляем его в фарш. Туда же перемещаем хлебную мякоть, майонез, соль и перец.
  5. Теперь эту массу нужно хорошо перемешать руками и отбить, чтобы фарш насытился кислородом. А затем накрываем его пищевой пленкой и ставим в холодильник на 30 мин.
  6. Через указанное время достаем фарш и формируем котлеты. Панировка к ним не требуется.
  7. Готовятся эти вкусные бабушкины котлетки в духовке: помещаем их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, и отправляем готовиться на 10 мин при 210 градусах.
  8. После этого нужно достать противень и добавить воду. Отправляем котлеты в духовку еще на 30 мин.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусные домашние сосиски. Этот рецепт не подразумевает использование яиц и муки, поэтому такие сливочные сосиски заценят даже те, кто на диете. А особенно они понравятся детям.

Теги:
#Рецепт #Домашний рецепт #Бабушкины рецепты #Котлеты