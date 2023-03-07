Как подключить тюнер к телевизору и Wi-Fi: с этой инструкцией все займет всего несколько минут

На что следует обратить внимание при выборе прибора и что вам нужно для получения хорошего сигнала

Несколько лет назад Украина решила перейти на цифровое телевидение. С тех пор, чтобы смотреть передачи по телевизору, человек должен приобрести специальный прибор для просмотра цифрового эфира. Чаще всего такое специальное оборудование называют тюнером, реже можно услышать названия ресивер или приставка.

Однако, несмотря на то, что это нововведение действует уже несколько лет, далеко не все знают, как подключать к телевизору тюнер. Часто для этого люди вызывают специалиста, который без лишней мороки делает все за несколько минут. Чтобы сэкономить на вызове мастера, сайт tobiporada создал подробную инструкцию, которая поможет сделать все самостоятельно – быстро, качественно и без излишней мороки.

Что нужно для подключения тюнера

Схема подключения приставки-дешифратора зависит от доступных разъемов. Об этом мы расскажем немного дальше. Первое, что вам нужно, это иметь телевизор, сам ресивер и антенну или спутниковую тарелку. В телевизоре должны быть специальные разъемы под цифровую приставку – ими оснащаются все более или менее современные модели.

Как выбрать и подключить тюнер Т2

Перед покупкой тюнера Т2, нужно определиться со следующими вещами:

Достаточно ли вам будет просмотра только стандартных 32 каналов? Подходит ли нынешняя антенна или все же стоит купить новую?

Самые дешевые тюнеры с урезанными функциями рассчитаны на просмотр цифровых каналов в формате DVB-T2. В них не предусмотрена возможность подключать флешку и записывать трансляцию. Кстати, у более дорогих моделей, имеющих такую возможность, наличие специального разъема для флеш-накопителя позволит еще и слушать музыку на телевизоре, просматривать фильмы и фото.

Еще больше возможностей у тюнера со встроенным Wi-Fi. В этом случае можно просматривать видео на YouTube, IPTV, читать RSS-ленты и даже проверять почту.

Также следует обратить внимание, что тюнеры Т2 выпускаются со встроенным или наружным блоком питания. Во втором случае вы сможете заменить этот элемент в случае его поломки.

В большинстве моделей представлен стандартный набор разъемов: RCA, HDMI и USB. Для передачи изображения и звука в Т2-тюнерах наиболее часто используются разъемы RCA – это стандартные "тюльпан" и HDMI.

Как подключить Т2 тюнер:

Нужно соединить тюнер с антенной – наружной или комнатной. Подключить электропитание тюнера. Подключите тюнер к телевизору кабелем RCA (тюльпан) или HDMI. При этом так называемые "тюльпаны" чаще всего разделены на три жилы, одна из которых необходима для получения видеосигнала, а две другие – для аудио (левого и правого динамиков).

Для приема в цифровом формате DVB-T2 достаточно антенны, которая способна функционировать в дециметровом диапазоне. Качество сигнала напрямую зависит от расстояния между вышкой и вашей антенной, а также от того, есть ли между ними препятствия (например, высотки). Для тех, кто живет недалеко — в 3-5 км от телевышки, подойдет даже комнатная антенна, в противном же случае лучше выбирать внешние антенны. Чем больше по размеру антенна, тем выше у неё коэффициент усиления, соответственно, и качество приёма сигнала.

Как подключить тюнер к Wi-Fi

В спутниковый ТВ-тюнер встроен модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11 a/b/g/n 2.4G/5G. Для подключения ТВ-тюнера к домашней сети Wi-Fi просто следуйте инструкциям мастера первой установки (на экране телевизора, подключенного к ТВ-тюнеру), который автоматически запускается при первом включении.

Между тем, ресивер может поддерживать работу сразу нескольких телевизоров. Такой тюнер можно подключать не только к телевизору, но и к DVD-проигрывателю и монитору.

Раньше мы рассказывали, как подключить смартфон к телевизору. Эксперты называют целых 8 способов сделать это с помощью проводных и беспроводных сетей.