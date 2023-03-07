Какой водой поливать рассаду: неправильный выбор погубит молодые растения

От вашего выбора напрямую зависит, насколько сильными и здоровыми будут молодые растения

Пора браться за формирование будущего урожая. В марте можно высеивать на рассаду капусту, помидоры, огурцы, перец и баклажаны, а также фенхель, салат, базилик, раннюю редиску, сельдерей и другие культуры.

Однако, чтобы растения выросли крепкими и здоровыми, на первых порах за ними требуется особо тщательный уход. В первую очередь это касается огурцов и томатов, рассада которых склонна часто болеть из-за плохого освещения, неподходящей температуры воздуха, некачественной почвы и т.д. Не менее важен и полив молодых растений — от качества воды напрямую будет зависеть, насколько крепкой и здоровой будет рассада. Какую воду выбирать и как ее правильно подготовить, рассказывает телеграм-канал "Дача. Сад и огород UA".

Какой водой поливать рассаду

Легко усваивать воду растение сможет только в том случае, если в ней будет низкое содержание солей и разных примесей. Отсюда и вывод – вода должна быть мягкой. Идеально подходит жидкость, набранная из чистой реки или озера, или же дождевая либо талая вода.

Впрочем, если возможности набрать такую у вас нет, есть один проверенный способ превратить жесткую водопроводную воду в то, что нам нужно. Для этого набираем воду из-под крана в какую-то емкость и оставляем отстаиваться в течение 2 суток, не закрывая тару (так удастся избавиться от хлора). Еще один хороший вариант – бутилированная вода, но, само собой, негазированная.

Какой водой нельзя поливать рассаду

Под запретом кипяченая вода. Она точно не подойдет, ведь в ней не осталось вообще ничего питательного для растений.

Еще один плохой вариант – неотстоянная вода, набранная прямо из-под крана. Такая спешка может привести к гибели молодых растений.

Раньше мы рассказывали о популярной специи, после добавления которой рассада будет расти, как на дрожжах. Растения после такой подкормки будут более крепкими и устойчивыми к заболеваниям.