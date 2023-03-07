Как качественно очистить унитаз: неожиданный лайфхак с мукой

Все ингредиенты для приготовления чистящего порошка есть на кухне

Все хотят избавиться от известкового налета и желтизны в унитазе. Для этого мы покупаем много бытовой химии, которая нередко подводит, заставляя расстраиваться о зря потраченных денег.

Предлагаем приготовить чистящий порошок самостоятельно. Для этого не нужно знать всю таблицу Менделеева, ведь все, что нам пригодится, есть на кухне. Об этом пишет cpykami. Эти продукты отлично обеззараживают, очищают и полируют унитаз.

Как отчистить унитаз от налета

Готовим порошок: берем 3 ст. л. муки, 2 ст. л. соли и 1 ст. л. соды. Все смешиваем. Чтобы смесь лучше прилипла к стенкам унитаза, увлажняем их, спуская воду. Затем просыпаем смесь по поверхности. Оставляем так на полчаса, затем чистим ершиком.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.