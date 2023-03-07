Одним - богатство, другим - "привет" из прошлого: чем будет удивлять весна 2023 года разных знаков Зодиака

Ближайшие три месяца будут особенными, но не всех смогут порадовать одинаково

Весна – время обновления не только в природе, но и в жизни людей. Именно в этот период многие планируют новые проекты и общую перезагрузку вроде смены работы или места жительства. Трем знакам Зодиака нынешняя весна обещает помочь с решением некоторых проблем — они уже совсем скоро поймают удачу за хвост и забудут о неприятностях. Но так повезет далековато не всем.

Что готовит для других знаков Зодиака март, апрель и май 2023 года, рассказывает "Кофе с молоком". Для каждого из знаков ближайшие три месяца будут особенными, однако не всегда речь идет именно о хороших изменениях.

ОВЕН

Овны в начале весны почувствуют, что должны поделиться своими знаниями и умениями с миром. Они будут излучать искренний оптимизм и демонстрировать просто уникальный уровень эмпатии. Это поможет им подыскать человека, над которым им захочется взять шефство и научить всему, что они знают и умеют сами. Очень неплохая идея, которая поможет проявить свой талант наставника, и направить энергию в нужное русло.

ТЕЛЕЦ

Совсем скоро им захочется кардинальных изменений и начинать они будут с собственного имиджа. Это удачное время, чтобы обновить свой гардероб и прическу, а возможно и полностью изменить стиль, изрядно удивив окружающих. Звезды советуют прислушаться к внутреннему чутью и немного поэкспериментировать — так удастся обновиться не только снаружи, но и изнутри, став более уверенными в себе и решительными.

БЛИЗНЕЦЫ

Этой весной к вам прилетит бумеранг — какая-то ситуация из прошлого внезапно о себе напомнит, заставив быстро принимать решения. Переждать не получится, даже не надейтесь. Вам придется принять нелегкое решение и действовать ситуативно, чтобы все наладить. Как только вы к этому будете готовы и если все сделаете правильно, ваша жизнь наладится и впереди будет только легкость и счастье. Скорее всего, речь пойдет о каком-то "незакрытом вопросе" в личной жизни, говорят астрологи.

РАК

Раков весной 2023 года ждет переосмысление всего. В определенный момент они поймут, что засиделись на месте и стабильность — это не всегда что-то хорошее. Если ваши знакомые сделают интересное предложение, не стоит от него отказываться — настало время действий, а не размышлений. Рискните и попробуйте то, от чего так долго прятались. Очень вероятно, что этой весной вас ждут новые знакомства и новый источник вдохновения.

ЛЕВ

В ближайшие три месяца Львам нужно особенно внимательно относиться к собственному здоровью — есть вероятность возвращения старых недугов, о которых они уже давно забыли. А причина тому — переутомление. Именно поэтому стоит немного ослабить свой напряженный рабочий график. Более того, не прикрывайтесь работой, если вам нужно будет решить какой-то насущный вопрос — вы и ваша личная жизнь должны быть на первом месте, а работа — это не главное в жизни, не забывайте об этом. В апреле-мае дайте себе отдохнуть.

ДЕВА

Этому знаку в скором времени тоже прилетит "привет" из прошлого. Весной этого года Девам придется расплачиваться за поспешно принятые решения. В этот период лучше воздержаться от взятия кредитов и излишней расточительности. Если есть немного свободных средств, лучше вложите их в собственное дело или инвестируйте в перспективный проект.

ВЕСЫ

Вот кому действительно повезет этой весной! Весам в ближайшие три месяца будет везти буквально во всем: карьера пойдет вверх (если это будет не новая должность, то, по меньшей мере, существенное повышение заработной платы и пересмотр полномочий), а на личном фронте тоже наступит весна. В конце мая вы можете получить возможность куда-то уехать: ни в коем случае не отказывайтесь от такого предложения, потому что это ваш шанс вернуться совершенно новым человеком.

СКОРПИОН

Начало весны ничего хорошего Скорпионам не обещает: вы будете решать всевозможные бытовые вопросы, которые будут требовать значительных вложений. Важно в этот период стараться правильно расставить приоритеты, чтобы не увязнуть в бесконечном потоке проблем и неприятностей. Если будет слишком тяжело, отбросьте гордость и не бойтесь обращаться за помощью к любимому человеку и своим близким – это надежные люди, которые помогут со всем разобраться.

СТРЕЛЕЦ

Представителей этого знака в ближайшее время ожидает решение многих бюрократических вопросов. Это может немного выбить их из колеи, но к заданию нужно подойти максимально серьезно, чтобы потом не пришлось все переделывать. Что касается продвижения по карьерной лестнице, то сначала Стрельцы должны наметить себе цель и выстроить план, а только тогда — ждать результатов. Весной этого года вам придется доказать руководству свою профпригодность и если все сложится хорошо, возможны приятные изменения и бонусы.

КОЗЕРОГ

Весной им придется замедлиться, причем во всех областях. Астрологи советуют в этот период заняться развитием своих сильных сторон и талантов — это даст неплохие результаты. Торопиться сейчас некуда, поэтому не надо сердиться на себя и своих близких, все приходит в нужное время.

ВОДОЛЕЙ

Дальние путешествия и перспективные командировки запланировала весна-2023 для Водолеев. Эти поездки обещают быть очень успешными в плане карьеры и саморазвития, но могут негативно повлиять на отношения с близкими. Чтобы все было в порядке, вспомните о своих навыках дипломата — чем меньше обещаний и конкретики, тем меньше вреда. Если же придется принимать трудное решение, трижды подумайте над тем, что для вас важнее.

РЫБЫ

С деньгами Рыбам в ближайшее время надо быть очень осторожными. Если их много, это еще не значит, что все нужно быстренько "спустить". Отложите энную сумму на крупную покупку, о которой долго мечтали — тогда вам не придется жалеть о напрасно потраченных деньгах. Более того, впоследствии это еще и как окупится.

Раньше мы рассказывали о трех самых умных знаках Зодиака. Их таланты удивляют всех вокруг, а жизнь складывается настолько удачно, что другим остается только завидовать (или учиться у них планировать свое время и посвящать себя только действительно важным вещам).