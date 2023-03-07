Этот март запомнится надолго: Землю готовятся "бомбить" мощнейшие магнитные бури - расписание

Март обещает быть насыщенным на магнитные бури

Пока затяжная магнитная буря в самом разгаре на Землю уже готовятся "напасть" следующие. Некоторые из них будут очень мощными.

"Телеграф" публикует обновленный календарь магнитных бурь на март 2023 года.

Когда следующий эпизод геомагнитной активности

Текущая магнитная буря закончится 7 марта. Её сменит однодневная "сестра" средней мощности.

Магнитные бури в марте

19 марта 20 марта 21 марта 26 марта 27 марта

Когда самая мощная буря в марте

В период 26 и 27 числа ожидается магнитная буря сильной мощности (К-индекс 7 и К-индекс 6). Отметим, что они будут самыми мощными за последние несколько месяцев. До этого К-индекс бурь не превышал 5 баллов.

Что из себя представляют магнитные бури

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля нашей Земли Их продолжительность может варьироваться от нескольких часов и до несколько суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предупредили об опасной активности Солнца.

Также мы сообщали о том, что синоптик дал прогноз погоды на март 2023.