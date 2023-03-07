Весенний уход за деревьями в саду: как защитить их от вредителей и болезней

Не забудьте побелить деревья и обработать растения от вредителей

С наступлением весны у дачников появляется много работы на участке. В саду необходимо опрыскивать растения и провести побелку плодовых деревьев. Эти два важных этапа защитят их от вредителей и предотвратят болезни.

О нюансах ухода за плодовыми деревьями весной рассказывает материал издания "Зелена садиба". Простые правила помогут получить щедрый урожай фруктов.

Как белить деревья весной

Весенняя побелка защищает плодовые деревья от вредителей и солнечных ожогов. Для этого используйте известь, профессиональную краску или глину с навозом. Помните, что белить нужно тщательно, заполняя каждую трещину: так вы действительно создадите защитный слой.

Чем опрыскивать сад весной

Когда на улице потеплеет до 4-6 градусов выше нуля, можно приступать к опрыскиванию деревьев. Чтобы защитить растения от вредителей, опрыскивайте их медным или железным купоросом (1%), бордоской смесью (1%), коллоидной серой (0,5-1%) или же биопрепаратами на ваш выбор.

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