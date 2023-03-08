Будет размером с кулак: как посадить репчатый лук, чтобы он хорошо уродил

Хороший урожай – это когда луковицы крупные, сочные и без жгучей горечи.

Весна — это период, когда огородникам и садоводам некогда сидеть на месте, ведь начинается время посадок. Многие уже выращивают рассаду помидоров, огурцов и капусты. Однако сегодня мы хотим рассказать, как правильно сажать репчатый лук, чтобы летом получить невероятный урожай.

Вырастить крупный и не горький лук — в принципе не сложно, главное обратить внимание на несколько факторов перед и после его посадки, пишет prostoway.

Как правильно сажать репчатый лук

Первое - обязательно проверяйте свой посадочный материал, чтобы не было повреждений, гнили и т.д.

Второе — для посадки лука нужно выбрать солнечный участок с умеренной влажностью. Также лук можно сажать на место, где рос картофель или помидоры, а также после тыквы, огурцов и кабачков. А вот чеснок в роли предшественника может испортить ваш урожай.

Третье — правильный полив. Это очень важная процедура, особенно во время фазы активного роста лука. Благодаря поливу и формируется крупная луковица. Однако примерно за месяц до сбора урожая, нужно организовать оптимальные природные условия для растения, то есть дополнительный полив не нужен. Это нужно для того, чтобы земля просохла и тем самым закалила скорлупу.

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