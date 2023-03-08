12 правил создания надежного пароля: от этого зависит ваша безопасность

Последовательность букв или цифр, например, ни в коем случае не может считаться надежным паролем

От надежности пароля напрямую зависит безопасность ваших данных, а в некоторых случаях и средств. Раньше мы рассказывали, как проверить, не воруют ли соседи ваш Wi-Fi из-за ненадежного пароля. А теперь расскажем, как создать такой защитный код, который будете очень сложно сломать.

Если имеете плохую привычку устанавливать один и тот же пароль на несколько аккаунтов или одинаковый пин-код на различные банковские карты и гаджеты, лучше от нее отказаться, пока не поздно. Некоторые IT-специалисты говорят, что подобрать пароль среднестатистического пользователя можно всего за 3 часа. Причем сделать это может даже начинающий хакер. Как же создать действительно надежный пароль, рассказывает naandroidi. Есть целых 12 "фишек", которые с этим помогут.

Что делает пароль надежным

Хороший пароль – длинный пароль. Специалисты рекомендуют использовать пароль длиной не менее 12 символов, но чем он длиннее, тем лучше. Создайте сложные пароли, используя сочетание заглавных и строчных букв, цифр и символов. Вы можете даже переключать при этом раскладку на клавиатуре. Помните, что даже самые лучшие пароли со временем становятся менее надежными. Поэтому, чтобы оставаться в безопасности, не забывайте регулярно менять их.

Как создать надежный пароль

Первое правило: легко запоминающийся пароль – слабый пароль. Не используйте как часть пароля адрес своей улицы, имя/фамилию, имя домашнего питомца или другую информацию, которую легко узнать. Также ненадежно сочетание последовательных букв и цифр на клавиатуре — именно по ним в первую очередь проходятся злоумышленники.

12 правил создания надежного пароля

Используйте менеджеры паролей. Это самый простой способ обезопасить ваши аккаунты. Программа будет автоматически генерировать пароли и сама будет изменять их в установленные сроки. Не используйте пароль, который легко вспомнить. В нем не должно быть информации, которую о вас легко узнать. Создавайте уникальные пароли из целых предложений, просто вставляя в них первые буквы каждого слова. Можете при этом добавлять цифры и дополнительные символы – смысл такого пароля вряд ли кто-нибудь разгадает. Смешайте в пароле не менее четырех случайных слов. Выбор случайных слов обычно хорошо работает, ведь их последовательность нелогична. Не используйте тот же пароль в разных местах, например, на работе и дома. Никому не сообщайте свои пароли. Вообще некому – эта информация должна быть только у вас. Не создавайте отдельного файла со всеми своими паролями – его могут украсть и тогда неприятностей не избежать. Используйте многофакторную аутентификацию. Хорошо подумайте, когда придумываете ответ на контрольный вопрос. Хакеры могут просто подобрать ответ. К примеру, на то, чтобы узнать девичью фамилию вашей матери, злоумышленникам понадобится всего несколько минут. Изменив пароль, больше никогда не используйте его для других аккаунтов. Защищайте свой компьютер и смартфон от киберугроз, установив антивирус, и регулярно обновляя его. Внимательно смотрите на URL-адреса сайтов, на которые входите. Часто злоумышленники подделывают их, чтобы обмануть своих жертв. Особенно актуально это для сайтов, на которых можно что-нибудь купить/продать.

Раньше мы рассказывали, как узнать, есть ли на вашем телефоне вирус. Киберэксперты назвали 11 признаков того, что телефон может быть заражен вредоносным программным обеспечением.