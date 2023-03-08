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Ни одна ягодка не пострадает: хитрости, как отвадить птиц от вишен и черешен

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Как защитить урожай вишни и черешни от птиц - лайфхаки Новость обновлена 08 марта 2023, 21:46
Как защитить урожай вишни и черешни от птиц - лайфхаки. Фото gettyimages

"Избавится" от птиц можно подручными средствами

Садоводы, которые выращивают у себя в саду вишни и черешни, знают, что одним из самых "опасных" вредителей для урожая с этих деревьев являются птицы. Пернатые очень любят лакомиться сочными плодами ягод. Бывает даже такое, что ягоды не успевают даже созреть.

Оказывается, есть несколько подручных средств, которые помогут справиться с этой проблемой, пишет prostoway. Все они гуманные, поэтому ни одна птица не пострадает, как и ваш урожай.

Как защитить урожай вишни и черешни от птиц

  • Эффект шелеста — поместите на дерево что-то, что будет шуметь и отвлекать птиц. Для этого можно взять старую кассетную пленку или даже обычные полиэтиленовые пакеты.
  • Блестящие предметы на дереве — такие предметы отпугивают птиц своим блеском. На ветки можно повестить старые компьютерные диски или шарики из фольги.
  • Вертушки — необязательно покупать что-то такое в магазине, ведь ее можно сделать из пластиковой бутылки. "Средство" будет вертеться на ветру и звуком отпугивать птиц.
  • Укрытие — если в вашем саду деревья еще невысокие, то спасти их от птиц можно просто накрыв сеткой.

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#Урожай #Птицы #Сад