Урожай не будет где складывать: как правильно подкармливать плодово-ягодные деревья весной

Благодаря этим советам, ваш сад будет защищен от вредителей и хорошо удобрен

Весна – это прекрасная пора года, когда все начинает расцветать и зеленеть. А также это основное время для работ в саду и на огороде. Если огородные работы — это в основном посадка рассады, то в саду работы намного больше, ведь нужно провести подкормку плодово-ягодных деревьев.

Очень важно провести все работы вовремя, пишет prostoway. Ведь только в таком случае вы сможете получить хороший и щедрый урожай со своих плодово-ягодных деревьев. Что же нужно делать весной?

Чем и когда подкармливать деревья весной

В первую очередь нужно восстановить количество азота. На этапе появления зеленых листьев нужно внести удобрения, стимулирующие увеличение количества азота в почве.

Позже, когда начнут распускаться почки, следует внести мочевину в пропорции 50 г на 10 л воды. На каждый квадратный метр подливают по полведра.

Также нужно внести раствор аммиачной селитры. Пропорция составляет 40-50 г на 10 л жидкости. Аммиачную селитру можно заменить птичьим пометом (пропорция 1:20) или сделать раствор из навоза (1:10).

Кроме подкормки корневой системы, также не помешает провести опрыскивание раствором мочевины. Для яблонь используют раствор в пропорции 25 г на 10 л воды, а для груш – 10-20 г на 10 л жидкости. Для вишен, слив, черешни, абрикосов пропорция больше – 40 г мочевины на 10 л воды.

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