Универсальное тесто на пирожки: кума долго не хотела "выдавать" этот рецепт

С таким тестом можно приготовить практически что угодно

Приготовить вкусные пирожки очень легко, если у вас есть простой проверенный рецепт. Таким обычно могут поделиться наши бабушки, ведь они за свою жизнь перепробовали их немало.

Однако иногда удивить своими кулинарными познаниями могут не только они. Очень простой рецепт теста на пирожки под названием "Универсальный", например, предлагает сайт "Школа Жизни". Он отлично подходит и для пирогов, и для пончиков, и для пирожков. Также из него получаются прекрасные хачапури, уверяет кума.

Ингредиенты:

Мука – 600 г

Молоко – 400 мл

Дрожжи сырые – 40 г

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л

Кефир – 100 мл

Масло растительное – 60 мл

Приготовление:

В миску просеиваем муку и добавляем соль, сахар, свежие сырые дрожжи (их можно заменить и сухими, но тогда берется всего 10 г). Все хорошо перемешиваем. Вливаем кефир и подогретое молоко. Начинаем замешивать тесто – сначала в миске, а потом перекладываем его на стол. Как только оно начнет липнуть к рукам, постепенно добавляем подсолнечное масло и хорошо вымешиваем. Накрываем тесто миской и оставляем на 20 мин. После этого обминаем его и кладем в миску. Закрываем ее пищевой пленкой и ждем, пока объем теста увеличится в 2-3 раза.

Вот и все – можете начинять будущие пирожки, хачапури или пирог и отправлять его запекаться или же жариться на сковороде. Блюда из этого теста получаются воздушными и очень нежными и не черствеют даже на следующий день.

Раньше мы рассказывали, как всего за 15 мин приготовить ленивые пирожки с яйцами и луком. Этот рецепт пригодится, если у вас совсем нет желания особенно заморачиваться после работы.