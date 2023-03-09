В чем замочить семена, чтобы вырастить роскошную рассаду томатов: советы опытных дачников

При выращивании рассады томатов своими руками уделите внимание обработке семян

Помидоры – обязательная культура на огороде любого дачника. Многие выращивают рассаду самостоятельно, а не покупают. Для этого важно выбрать качественные семена и провести определенную обработку.

Опытные огородники замачивают семена перед посадкой. Это может быть теплая вода, раствор марганцовки, мед и алоэ, говорится в материале издания "Зелена садиба".

Во-первых, вы можете ускорить прорастание семян. Для этого замочите их в теплой воде или слабом растворе марганцовки. Оставить в жидкости семена следует как минимум 30 минут, но лучше, чтобы время составляло 12-24 часов. Как вариант, можно замочить семена на ночь.

Во-вторых, многие дачники обрабатывают семена перед посевом стимуляторами роста. Можете взять натуральную альтернативу — сок алоэ или мед. В таком случае время замачивания сократите вдвое.

Добавим, что не все семена нужно замачивать и стимулировать перед посевом. Так, это лишнее, если вы используете уже обработанные производителем семена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда сеять помидоры на рассаду до высадки в открытый грунт. Слишком рано делать этого не нужно, иначе урожая не видать.