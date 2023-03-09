Укр

Огурцы будут расти как сумасшедшие, если подготовить их одним просроченным продуктом

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нереально простой метод
Нереально простой метод. Фото Facedobra

Такая подкормка поможет получить гораздо больший урожай и отлично подойдет также для помидоров

Продукты, которые найдутся на любой кухне, помогут решить не только ряд бытовых проблем, но и позволят позаботиться о будущем урожае. Так, для стимулирования роста рассады опытные дачники применяют одну популярную специю. А чтобы ускорить рост огурцов и томатов, хозяева вообще используют просроченные продукты.

Крутым лайфхаком, который поможет получить урожай гораздо быстрее, делится телеграм-канал "СОДа". Готовится такая подкормка для помидоров и огурцов очень просто, но эффект вас приятно удивит.

Какой просроченный продукт значительно ускорит рост огурцов и помидоров

Есть один продукт, который большинство людей часто выбрасывает. Речь идет об испорченном хлебе, который немного "залежался" и заплесневел. Если вы занимаетесь огородом, то узнав о его ценности, точно перестанете так поступать.

Как приготовить подкормку из хлеба с плесенью

Просроченный продукт просто заливают водой и оставляют настаиваться на 7-14 дней. Когда запах брожения станет ощутимым, это будет сигналом, что наша подкормка готова. Перед применением настой следует процедить и разбавить водой в соотношении 1:10. Поливают растения под корень.

В чем польза такой подкормки

Все дело в том, что в хлебе есть белки, распадающиеся в процессе брожения. Сначала они разлагаются на пептиды, а затем на аминокислоты. Последние очень хорошо усваиваются растениями и в результате у огурцов и томатов значительно повышается урожайность, а растения лучше переносят отрицательные погодные условия и, конечно же, быстрее идут в рост.

Раньше мы рассказывали, какой водой нужно поливать рассаду. От вашего выбора напрямую зависит, насколько сильными и здоровыми будут молодые растения и не погибнут ли они еще на первых этапах развития.

Теги:
#Помидоры #Растения #Огурцы #Томаты #Рассада #Подкормки