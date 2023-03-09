Огурцы будут расти как сумасшедшие, если подготовить их одним просроченным продуктом

Такая подкормка поможет получить гораздо больший урожай и отлично подойдет также для помидоров

Продукты, которые найдутся на любой кухне, помогут решить не только ряд бытовых проблем, но и позволят позаботиться о будущем урожае. Так, для стимулирования роста рассады опытные дачники применяют одну популярную специю. А чтобы ускорить рост огурцов и томатов, хозяева вообще используют просроченные продукты.

Крутым лайфхаком, который поможет получить урожай гораздо быстрее, делится телеграм-канал "СОДа". Готовится такая подкормка для помидоров и огурцов очень просто, но эффект вас приятно удивит.

Какой просроченный продукт значительно ускорит рост огурцов и помидоров

Есть один продукт, который большинство людей часто выбрасывает. Речь идет об испорченном хлебе, который немного "залежался" и заплесневел. Если вы занимаетесь огородом, то узнав о его ценности, точно перестанете так поступать.

Как приготовить подкормку из хлеба с плесенью

Просроченный продукт просто заливают водой и оставляют настаиваться на 7-14 дней. Когда запах брожения станет ощутимым, это будет сигналом, что наша подкормка готова. Перед применением настой следует процедить и разбавить водой в соотношении 1:10. Поливают растения под корень.

В чем польза такой подкормки

Все дело в том, что в хлебе есть белки, распадающиеся в процессе брожения. Сначала они разлагаются на пептиды, а затем на аминокислоты. Последние очень хорошо усваиваются растениями и в результате у огурцов и томатов значительно повышается урожайность, а растения лучше переносят отрицательные погодные условия и, конечно же, быстрее идут в рост.

Раньше мы рассказывали, какой водой нужно поливать рассаду. От вашего выбора напрямую зависит, насколько сильными и здоровыми будут молодые растения и не погибнут ли они еще на первых этапах развития.