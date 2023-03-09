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Мужские гренки, которые готовятся за 5 минут: рецепт быстрого и сытного перекуса

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Вкусно и очень просто Новость обновлена 09 марта 2023, 14:47
Вкусно и очень просто. Фото 1000.menu

Еда холостяков и тех, кто просто любит экономить время на ее приготовлении

Вкусно и сытно – так можно описать практически любое популярное блюдо. А если добавить сюда один секретный компонент в виде приставки "быстро", то блюдо автоматически переходит в разряд идеальных. Как, например, вкусная ленивая закуска с луком и творогом. Или же так называемые "мужские гренки".

Название, конечно, стереотипное, но своей сути отвечает — любой мужчина сможет за 5 мин приготовить себе такой завтрак. Как и женщина. И даже ребенок среднего школьного возраста. Итак, невероятно простым рецептом вкусных гренок с творогом делится телеграм-канал "СОДа". Ингредиенты нам понадобятся только самые простые, а сложность приготовления такого перекуса фактически нулевая.

Ингредиенты:

  • батон
  • твердый творог;
  • яйца
  • соль

Приготовление:

  1. Нарежьте батон на толстые ломтики. Каждый из них надрежьте пополам, но не до конца.
  2. Внутрь положите сыр.
  3. Затем обмакните ломтики в предварительно взбитые яйца и отправьте жариться на разогретую с растительным или сливочным маслом сковороду (вкуснее всего получается на сливочном).
  4. Сверху присолите гренки.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусные и сочные котлеты по необычному рецепту. Именно такие раньше готовили наши бабушки — это тот самый вкус с детства.

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