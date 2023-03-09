Мужские гренки, которые готовятся за 5 минут: рецепт быстрого и сытного перекуса

Еда холостяков и тех, кто просто любит экономить время на ее приготовлении

Вкусно и сытно – так можно описать практически любое популярное блюдо. А если добавить сюда один секретный компонент в виде приставки "быстро", то блюдо автоматически переходит в разряд идеальных. Как, например, вкусная ленивая закуска с луком и творогом. Или же так называемые "мужские гренки".

Название, конечно, стереотипное, но своей сути отвечает — любой мужчина сможет за 5 мин приготовить себе такой завтрак. Как и женщина. И даже ребенок среднего школьного возраста. Итак, невероятно простым рецептом вкусных гренок с творогом делится телеграм-канал "СОДа". Ингредиенты нам понадобятся только самые простые, а сложность приготовления такого перекуса фактически нулевая.

Ингредиенты:

батон

твердый творог;

яйца

соль

Приготовление:

Нарежьте батон на толстые ломтики. Каждый из них надрежьте пополам, но не до конца. Внутрь положите сыр. Затем обмакните ломтики в предварительно взбитые яйца и отправьте жариться на разогретую с растительным или сливочным маслом сковороду (вкуснее всего получается на сливочном). Сверху присолите гренки.

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