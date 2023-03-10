У кого День ангела 11 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 11 марта, отмечается День землеустроителя Украины и Международный день сантехника. Также в этот день празднуют свои именины носители семи имен.

Женские именины 11 марта

Анна, — это очень популярное в Украине имя изначально происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать".

Мужские именины 11 марта

Иван, — это имя происходит от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Петр, — это латинское имя, которое можно перевести как "небольшой".

Севастьян (Себастьян), — красивое древнегреческое имя, которое переводится как "священный", "высокочтимый".

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Ян, — есть две версии происхождения этого имени. По одной, это еще одна форма древнееврейского имени "Йоханан" и переводится как "благословенный Богом" (как и имя Иван). По другой же версии это имя берет свое начало от имени римского божества Януса.

Как известно, в определенные дни церковь почитает память различных святых и мучеников, — в те же дни отмечаются именины людей, которые носят схожие с ними имена и родились незадолго до дня памяти. Считается, что святые покровительствуют своим тезкам и защищают их от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украина переходит на летнее время в 2023 году.