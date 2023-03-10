Дачники точно оценят: как сажать лук, чтобы потом не было стрелок

Стрелка лука – довольно распространенная проблема, которую ненавидят миллионы огородников по всему миру

Практически все дачники выращивают у себя на участке лук. Процесс этот несложный, зато пользы – масса: на первых порах можно спокойно лакомиться зеленым лучком, добавляя его во всевозможные салаты, а позже – собирать урожай, который можно хранить в течение всей зимы, не тратясь лишний раз на покупку этого овоща.

Пришла весна и пора задуматься над тем, где и что вы будете высаживать на участке. Касается это и лука. Если хотите, чтобы урожай был больше, а растение не выпускало стрелок, Ukr.Media имеет несколько ценных советов, которые с этим помогут.

Как сажать лук-севок: советы и подготовка

Начинаем с того, что перебираем севок и, отбросив недостойный, выкладываем луковички в деревянную или картонную тару и просушиваем неделю в тепле примерно при +25°C. После этого нам нужно будет обработать посадочный материал. Для этого:

Растворим 1 ст.л. соли в 1 л воды. В этом растворе выдерживаем луковицы 3 часа – соль защищает от гниения и стимулирует корнеобразование. Промываем луковицы и помещаем их на 2 часа в розовый раствор марганцовки – таким образом нам удастся полностью избавить посевной материал от болезнетворных бактерий. Снова ополаскиваем луковички под струей воды и даем ей полностью стечь.

Перед посадкой обязательно поливаем грядку. Лук высаживаем только в теплую почву (+20°C) и присыпаем землей.

Почему на луке появляются стрелки и как сделать, чтобы их не было

Луку нужно много влаги и когда ее не хватает, растение "боится", что репке не хватит сил сформироваться, потому и выгоняет стрелку. Так что, пока наращивается зеленая масса, лук нужно часто поливать.

Кроме того, после полива обязательно рыхлите землю, чтобы не образовывалась корка — нехватка кислорода тоже может вызвать стрельбу. Да и в разрыхленной почве луку будет гораздо легче расти и питаться.

Раньше мы рассказывали, чем поливать лук, чтобы повысить его урожайность. В полив можно включить подкормки, которые защитят растение от болезней и вредителей.