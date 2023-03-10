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Сочная и аппетитная паста бефстроганов: звучит модно, а готовится очень просто

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Бефстроганов с курицей и грибами
Бефстроганов с курицей и грибами. Фото dzeninfra

Очень простой рецепт, с которым справится даже начинающий повар

Вкусный и сытный ужин, который готовится в считанные минуты — что может быть лучше? Если вдруг нет проверенных рецептов, которые бы подпадали под указанные выше критерии, или вам надоели одни и те же блюда, рекомендуем попробовать картофель с мясом и чесночным соусом по особому рецепту.

А можете попробовать кое-что другое — пасту бефстроганов с курицей. Название, конечно, немного пугает, но на самом деле приготовить эту вкуснятину очень легко. Самое главное, что для этого блюда даже не нужны дорогие продукты или какие-то особые навыки в кулинарии. Идеей этого вкусного ужина за пол часа поделился телеграм-канал "Мамины рецепты".

Ингредиенты:

  • Куриное филе (бедра) – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Шампиньоны — 6 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Петрушка
  • Соль, перец
  • Масло растительное, сливочное масло
  • Макароны или паста

Приготовление:

  1. Отвариваем пасту по инструкции, указанной на упаковке. Достаем из воды, а саму воду из-под макарон не выливаем!
  2. Обжариваем на небольшом количестве масла куриное филе, солим и перчим. Тогда убираем его в другую емкость.
  3. На сковороде растапливаем кусок сливочного масла. Обжариваем на нем до мягкости лук, забрасываем грибы и жарим их до золотистости. Добавляем муку и зубчик чеснока.
  4. Заливаем содержимое сковороды водой из-под макарон, добавляем сметану и горчицу, перемешиваем.
  5. Тогда добавляем курицу и уже отваренную пасту.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат всего из двух ингредиентов. Весь его секрет кроется в соусе, который и делает вкус салата просто непревзойденным!

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