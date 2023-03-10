Сочная и аппетитная паста бефстроганов: звучит модно, а готовится очень просто
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Очень простой рецепт, с которым справится даже начинающий повар
Вкусный и сытный ужин, который готовится в считанные минуты — что может быть лучше? Если вдруг нет проверенных рецептов, которые бы подпадали под указанные выше критерии, или вам надоели одни и те же блюда, рекомендуем попробовать картофель с мясом и чесночным соусом по особому рецепту.
А можете попробовать кое-что другое — пасту бефстроганов с курицей. Название, конечно, немного пугает, но на самом деле приготовить эту вкуснятину очень легко. Самое главное, что для этого блюда даже не нужны дорогие продукты или какие-то особые навыки в кулинарии. Идеей этого вкусного ужина за пол часа поделился телеграм-канал "Мамины рецепты".
Ингредиенты:
- Куриное филе (бедра) – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Шампиньоны — 6 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Мука – 1 ст.л.
- Сметана – 3 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Петрушка
- Соль, перец
- Масло растительное, сливочное масло
- Макароны или паста
Приготовление:
- Отвариваем пасту по инструкции, указанной на упаковке. Достаем из воды, а саму воду из-под макарон не выливаем!
- Обжариваем на небольшом количестве масла куриное филе, солим и перчим. Тогда убираем его в другую емкость.
- На сковороде растапливаем кусок сливочного масла. Обжариваем на нем до мягкости лук, забрасываем грибы и жарим их до золотистости. Добавляем муку и зубчик чеснока.
- Заливаем содержимое сковороды водой из-под макарон, добавляем сметану и горчицу, перемешиваем.
- Тогда добавляем курицу и уже отваренную пасту.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат всего из двух ингредиентов. Весь его секрет кроется в соусе, который и делает вкус салата просто непревзойденным!