Сочная и аппетитная паста бефстроганов: звучит модно, а готовится очень просто

Очень простой рецепт, с которым справится даже начинающий повар

Вкусный и сытный ужин, который готовится в считанные минуты — что может быть лучше? Если вдруг нет проверенных рецептов, которые бы подпадали под указанные выше критерии, или вам надоели одни и те же блюда, рекомендуем попробовать картофель с мясом и чесночным соусом по особому рецепту.

А можете попробовать кое-что другое — пасту бефстроганов с курицей. Название, конечно, немного пугает, но на самом деле приготовить эту вкуснятину очень легко. Самое главное, что для этого блюда даже не нужны дорогие продукты или какие-то особые навыки в кулинарии. Идеей этого вкусного ужина за пол часа поделился телеграм-канал "Мамины рецепты".

Ингредиенты:

Куриное филе (бедра) – 500 г

Лук – 1 шт.

Шампиньоны — 6 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Мука – 1 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Петрушка

Соль, перец

Масло растительное, сливочное масло

Макароны или паста

Приготовление:

Отвариваем пасту по инструкции, указанной на упаковке. Достаем из воды, а саму воду из-под макарон не выливаем! Обжариваем на небольшом количестве масла куриное филе, солим и перчим. Тогда убираем его в другую емкость. На сковороде растапливаем кусок сливочного масла. Обжариваем на нем до мягкости лук, забрасываем грибы и жарим их до золотистости. Добавляем муку и зубчик чеснока. Заливаем содержимое сковороды водой из-под макарон, добавляем сметану и горчицу, перемешиваем. Тогда добавляем курицу и уже отваренную пасту.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат всего из двух ингредиентов. Весь его секрет кроется в соусе, который и делает вкус салата просто непревзойденным!