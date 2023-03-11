Китайский гороскоп на месяц Кролика: каким будет март и апрель 2023 года

Чего ждать уже в ближайшее время

Для некоторых знаков Зодиака весна этого года будет очень благоприятным периодом — у некоторых представителей зодиакального круга появятся шансы обогатиться, найти свою вторую половинку, получить повышение на работе или же просто провести это время с пользой для себя. Однако так повезет далеко не всем, потому что некоторых звезд предупреждают об излишнем стрессе и возможном эмоциональном выгорании на работе.

Однако, если посмотреть на этот же период с точки зрения китайского гороскопа, ситуация выглядит не так печально. Согласно китайскому календарю на 2023 год, 20 февраля начался месяц Деревянного Кролика, который продлится до 19 апреля. И он обещает много интересного, передает karmaweather.com. В этот период астрологи советуют быть максимально собранными и настойчивыми — многое будет удаваться реализовывать самостоятельно, без посторонней помощи.

Луна Кролика 2023: карьера и финансы

Пришло время обратить внимание на свой личный имидж и определиться с тем, что для вас важно и куда вам нужно двигаться. Только так вам удастся достичь спокойствия и делать правильные шаги на пути к собственным целям, говорят астрологи. Весной будет появляться немало планов и все они будут только распылять ваше внимание, поэтому нужно выбрать только самые важные и наиболее перспективные. Будьте осторожны с деньгами в этот период — есть риск появления задолженностей.

Луна Кролика 2023: Любовная сфера

Это месяц сортировки и вам лучше прямо сейчас расставить приоритеты. Если возле вас находится человек, который кажется доброжелательным, но никогда не скупится на токсичные комментарии и препятствует осуществлению ваших планов, пришло время все изменить и окружить себя более позитивными людьми. Сейчас вам нужна искренность и откровенность. Прислушайтесь к себе и перестаньте пытаться сохранить то, что давно отжило свое.

Ранее мы рассказывали о трех знаках Зодиака, которые в марте будут не очень довольны жизнью. В течение месяца они будут сталкиваться со сложностями разного характера, так что должны набраться терпения и просто пережить этот неприятный период.