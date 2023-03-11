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Если на телефон не приходит SMS-код: в чем проблема и как это исправить

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Иногда получить одно-единственное SMS-сообщение очень важно Новость обновлена 11 марта 2023, 14:59
Иногда получить одно-единственное SMS-сообщение очень важно. Фото Freepik

Предлагаем целых 5 вариантов решения проблемы

Несмотря на то, что мессенджеры уже давно обогнали обычные эсэмэски по популярности, многие сайты и сервисы до сих пор посылают стандартные телефонные сообщения своим клиентам. Более того, именно SMS поступают от сайтов с двухфакторной авторизацией и банка, если нужно подтвердить какое-то действие. Это помогает уберечься от рисков быть обманутым мошенниками.

Однако не всегда все идет гладко. Случается, что SMS-код никак не приходит на телефон. Временами не помогает даже повторная его отправка. В чем может быть причина и как исправить проблему, рассказывает itechua.

Что делать, если не приходит СМС-код

  1. Если вы впервые регистрируетесь на любом ресурсе, то, прежде всего, стоит еще раз проверить правильность ввода своего номера. Он должен быть в формате +38 ХХХ ХХХ ХХХХ.
  2. Попробуйте отправить запрос на получение кода во второй и даже в третий раз – бывает, что сообщения не могут поступить из-за кратковременных проблем с сайтом или же они возникают у оператора мобильной связи.
  3. Проверьте ваш телефон – возможно, он не может принимать SMS вообще. Такое бывает, когда зависает программное обеспечение, отвечающее за прием SMS. Чтобы это исправить, достаточно перезагрузить устройство или на несколько секунд перевести смартфон в режим полета.
  4. Проверьте папку "Спам" — сообщение могло автоматически попасть туда.
  5. Проверьте наличие свободного места на устройстве — если памяти недостаточно, сообщения могут и не поступать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем отключать мобильный интернет на своем телефоне на ночь. Об этом мало кто задумывается, а причины на самом деле достаточно веские.

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#Смартфон #Смс #Телефон