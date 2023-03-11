Ресторанный салат, который дома выходит еще вкуснее: рецепт из четырех основных элементов
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Очень простой салат с непревзойденным вкусом
Если вам приелись традиционные салаты, которые вы готовите уже много лет подряд, предлагаем попробовать что-нибудь новенькое. К примеру, салат "Элементарный", который готовится из четырех ингредиентов, и рецептура которого запоминается с первого раза. Или еще более простой вариант – салат из двух компонентов, изюминку которому придает особый соус.
Также мы можем предложить вам "ресторанный" вариант — салат с бужениной, для которого также нужно всего 4 основных составляющих. Дома он получается еще вкуснее, уверяет сайт "Копилка рецептов".
Ингредиенты:
- Огурцы свежие
- Буженина — свиная или куриная
- Сыр твердый
- Яйца
Для заправки:
- Укроп
- Чеснок
- Майонез
- Соль, перец
Приготовление:
- Свежие огурцы нарезаем тонкой соломкой.
- Так же нарезаем буженину. Она может быть из куриного мяса или свиного — как вам больше нравится. Правда, с куриным салат получается немного "легче" на вкус и более нежным.
- Сыр натираем на средней терке.
- Яйца отвариваем, очищаем и тоже натираем, только на большой терке, или нарезаем соломкой, как огурец и буженину.
- Мелко нарезаем укроп и выжимаем прямо в салатницу со всеми остальными компонентами чеснок.
- Добавляем майонез и хорошо все перемешиваем.
Важно, чтобы салат состоял из более или менее одинаковых по размеру и форме ингредиентов – так он и выглядит, и на вкус гораздо лучше. Солить и перчить его тоже не обязательно, ведь мясная составляющая должна быть довольно соленой.
Раньше мы делились секретом, как с помощью нескольких секретных ингредиентов можно значительно улучшить вкус салата. Всего один дополнительный компонент может коренным образом изменить вкус блюда.