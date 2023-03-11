Почему не взошли семена: четыре самые частые ошибки, которые все портят

При выращивании рассады надо быть очень внимательными

Дачники и огородники уже давно открыли сезон посева семян на рассаду. Некоторые растения высевались еще в феврале, другие же самое время проращивать на рассаду в марте.

Однако следует помнить, что этот процесс не столь прост, как кажется. Если пренебрегать элементарными правилами посева, рассады вы просто не дождетесь. Какие ошибки следует избегать, чтобы такого не произошло, рассказывает Ukr.Media.

#1. Отсутствие предпосевной подготовки

Калибровка, протравливание, замачивание, стратификация, скарификация — все эти процедуры придуманы не просто так. Перед посевом обязательно узнайте, какие требования выдвигаются к определенной культуре. И только если производитель указал на упаковке, что посадочный материал уже обработан или протравлен, повторно делать этого не нужно.

#2. Замачивание дражированных и инкрустированных семян

Такой посадочный материал уже готов к посеву. Оболочка содержит все необходимые питательные и стимулирующие вещества, которые способствуют прорастанию. А если вы предварительно замочите семена, то она просто растворится и ничего полезного для семян не останется.

#3. Неправильный посев

Семена высевают на разную глубину в зависимости от культуры. В большинстве случаев работает правило: глубина должна быть не менее трех диаметров семян. Также следует учесть тип грунта — на тяжелых почвах посев проводят поближе к поверхности, чтобы у семян хватило сил пробиться через слой земли.

#4. Посадка культур с длительным периодом произрастания

Это не ошибка, а особенность, которую не учитывает многие начинающие дачники. Например, всходы корневого сельдерея могут появиться только через 3 недели, а неопытные огородники, не увидев ростков через неделю-две, ставят крест на посадках гораздо раньше нужного срока.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с семенами, чтобы вырастить крепкую рассаду. Небольшая манипуляция поможет значительно укрепить растения.