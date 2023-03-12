Грядка будет усыпана крупными ягодами: чем лучше всего опрыскивать клубнику

Это аптечное средство способно защитить клубнику от многих болезней

Делать подкормку клубнике необходимо для того, чтобы она полноценно росла, приносила богатый урожай и крупные, сладкие ягоды. Рассказываем о популярном аптечном средстве, которое эффективно защитит растение от распространенных заболеваний.

О таком антисептическом средстве как зеленка (бриллиантовый зеленый) известно всем. Благодаря своим уникальным свойствам, зеленку активно используют и в садово-огородных делах — она защищает клубнику от серой гнили и мучнистой росы.

В качестве профилактики болезней зеленкой обрабатывают ранние завязи клубники в период цветения. Также это тормозит развитие усиков клубники, поэтому у кустов останется больше сил для формирования более крупных и сладких ягод.

Как приготовить подкормку из зеленки

Смешиваем 1 л молока и флакон зеленки, а затем заливаем заготовку ведром воды. Средство тщательно размешиваем, а затем опрыскиваем посадки. Дачники используют раствор 3 раза за сезон с интервалом в 10 дней.

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