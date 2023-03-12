Что нужно сделать с клубникой весной, чтобы получить щедрый урожай: простые правила ухода

В весеннее время клубника требует особой обработки

С наступлением весны у дачников прибавляется работы на участке. Немало внимания требует выращивание клубники, которую нужно обрезать и опрыскивать.

Подробнее о советах опытных огородников по уходу за клубникой весной пишет издание "Зелена садиба". Небольшие рекомендации обеспечат вам щедрый урожай вкусных ягод.

Во-первых, начните с обрезания кустов. Делать это следует острым инструментом аккуратно и без лишних усилий, чтобы не повредить молодые побеги. Вам нужно удалить засохшие листья и "осенние усы".

Во-вторых, огромное значение для роста клубники имеет грунт. Это растение обожает рыхлую землю, так что обязательно пройдитесь вокруг кустов сапой или плоскорезом. Междурядье можно разрыхлить примерно на 10 см.

В-третьих, обработайте клубнику от вредителей и болезней. Системный фунгицид применяют утром или вечером, когда на улице потеплело +5 градусов. Отлично подойдет бордосская жидкость, разбавленная по инструкции. Кроме того, клубнику можно опрыскивать медным купоросом, коллоидной серой, биофунгицидом или другим препаратом, который вы обычно используете.

В-четвертых, до этапа цветения поливайте клубнику раз в неделю, если погода достаточно сухая. Лейте жидкость не под корень, а способом дождевания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где не стоит сажать клубнику. А еще мы писали, как "стричь" клубнику весной.