Весенний уход за клубникой: сколько раз подкармливать и какие удобрения подойдут

Благодаря удобрениям вы получите прекрасный урожай клубники

Весной клубника требует особого внимания, ведь нужно не только обрезать кусты, а и удобрить растение. Опытные дачники рекомендует подкармливать клубнику в два этапа.

Когда и чем удобряют клубнику весной, чтобы получить роскошный урожай ягод? Подробнее об этом рассказывает издание "Зелена садиба".

Правила подкормки клубники весной

Дачники советуют удобрять кусты не раньше, чем развернутся листочки. Весной подкормку осуществляют дважды. Первый этап выпадает на фазу пробуждения кустов, второй – период бутонизации.

Итак, в первый раз вам понадобятся азотные удобрения. Их вносят ранней весной. К примеру, используйте минеральные вещества — аммиачную селитру или карбамид в пропорциях: 1 ст. ложка на 10 л воды на 10-20 кустов или 1 ст. л. в землю.

Если предпочитаете органику, то подойдет куриный помет или коровяк. Настаивайте четыре дня около 1 кг вещества в 10 л воды. Или же разведите в соотношении 1 к 5 и поливайте этим раствором растения под корень. Так называемые зеленые удобрения (как настой крапивы) также отличный вариант.

Второй раз подкармливают клубнику в период бутонизации, то есть ближе к июню. Опытные садоводы рекомендуют выбирать калийные удобрения. Достаточно 1 ч. ложки на 10 л воды (хватит на 10-20 кустов).

Некоторые больше любят применять органический калий – древесный пепел. Просто высыпьте горсть пепла под каждый кустик. Или же внесите удобрения иначе: в виде настоя, опрыскивая листики клубники. Для этого 1 кг пепла смешайте в 10 л воды, процедите, настаивайте 1-2 суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые огородники опрыскивают клубнику одним аптечным средством. Такая подкормка защитит растение от болезней.