Помидоры вырастут в кулак: каким аптечным средством поливать рассаду

Шансы на получение большого урожая станут высокими

Помидоры не только полезны для здоровья, но еще и очень вкусные – как в составе блюд, так и по отдельности. Мы писали о том, когда сеять томаты на рассаду и чем подкармливать помидоры на огороде, а теперь расскажем, чем эффективнее поливать овощи на этапе выращивания рассады, чтобы плоды были крупными в кулак и вкусными.

Поливать культуру рекомендуется жидкостью, приготовленной на основе известного аптечного средства — йода. Об этом пишет bb.lv. Благодаря поливу этой смесью пересаженные растения в грунт будут демонстрировать быстрый рост, а созревание плодов завершиться раньше срока.

Как приготовить раствор для полива рассады томатов

В ёмкость с 3 литрами чистой жидкости добавляем одну каплю йода. Этим раствором поливаем рассаду. Одной процедуры будет вполне достаточно. Уже после пересадки культуры в открытую почву ожидается большой рост завязей, а плоды будут крупнее помидоров, которые не обрабатывались йодом.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле помидоров, чтобы они были всегда здоровыми. Это пряное растение отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.