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Помидоры вырастут в кулак: каким аптечным средством поливать рассаду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Обеспечить высокую урожайность можно на этапе выращивания рассады
Обеспечить высокую урожайность можно на этапе выращивания рассады. Фото pixabay.com

Шансы на получение большого урожая станут высокими

Помидоры не только полезны для здоровья, но еще и очень вкусные – как в составе блюд, так и по отдельности. Мы писали о том, когда сеять томаты на рассаду и чем подкармливать помидоры на огороде, а теперь расскажем, чем эффективнее поливать овощи на этапе выращивания рассады, чтобы плоды были крупными в кулак и вкусными.

Поливать культуру рекомендуется жидкостью, приготовленной на основе известного аптечного средства — йода. Об этом пишет bb.lv. Благодаря поливу этой смесью пересаженные растения в грунт будут демонстрировать быстрый рост, а созревание плодов завершиться раньше срока.

Как приготовить раствор для полива рассады томатов

В ёмкость с 3 литрами чистой жидкости добавляем одну каплю йода. Этим раствором поливаем рассаду. Одной процедуры будет вполне достаточно. Уже после пересадки культуры в открытую почву ожидается большой рост завязей, а плоды будут крупнее помидоров, которые не обрабатывались йодом.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле помидоров, чтобы они были всегда здоровыми. Это пряное растение отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.

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