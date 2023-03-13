Если ваш Wi-Fi-роутер тормозит и подвисает, проверьте эти четыре момента

Многие даже не задумываются об этих вещах

Домашний Wi-Fi-роутер иногда перестает нормально функционировать без каких-либо видимых причин. Чтобы улучшить сигнал, эксперты рекомендуют воспользоваться правилом 10 секунд – это может решить вашу проблему. Однако если этот трюк не сработает, придется искать причину неполадок.

О самых частых проблемах, приводящих к некорректной работе роутера, рассказывает профильный сайт itechua. Специалисты объясняют, что архитектурно этот прибор является небольшим компьютером, у которого есть память, процессор и накопитель информации. Именно поэтому и могут возникать проблемы.

Причины неполадок Wi-Fi-роутера и их профилактика:

Прошивку этого устройства нужно периодически обновлять. Делается это через администраторский раздел (все необходимые данные указаны на наклейке). Если ваша модель поддерживает автоматическое обновление прошивки, то лучше включить эту опцию — это может решить проблемы с медленной работой устройства. Еще один немаловажный момент – обязательная перезагрузка устройства хотя бы раз в месяц. Достаточно просто вытащить блок питания из сети буквально в минуту и вставить его обратно. При этом в роутере происходит очищение оперативной памяти. При этом исчезают накопленные ошибки во время работы и это позволяет устройству работать быстрее и эффективнее. Кроме того, ежегодно желательно производить сброс устройства до заводских настроек с последующим обновлением прошивки. Это нужно делать для того, чтобы устранить ошибки, записавшиеся в постоянную память девайса и не дающие ему нормально работать. Важно также периодически осматривать корпус Wi-Fi-роутера на предмет наличия деформаций и других признаков перегрева. То же касается и блока питания.

Также пользователю следует понимать, что роутер, купленный много лет назад, по своим показателям будет сильно отличаться от современных моделей. Более старые версии маршрутизаторов уступают и по своему качеству, и по скорости. Лучше менять Wi-Fi-роутер, по крайней мере, раз в 5 лет, говорят эксперты.

Раньше мы рассказывали о вещах, которые могут замедлять работу Wi-Fi. Зная, что отрицательно влияет на устройство, можно значительно улучшить его эффективность, не обращаясь за помощью к мастерам.