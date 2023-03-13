Рассада легла на землю: что делать, чтобы спасти свои саженцы

Растения можно легко спасти, если сделать все вовремя

Увы, но не всегда рассада растет идеально. Бывают такие неприятные для огородников моменты, когда молодые растения желтеют или и вовсе неожиданно складывают листья и стебель к земле. Не стоит нервничать, ведь если вовремя вмешаться, то сеянцы можно спасти.

Даже если сеянцы взошли и выглядят крепкими, радоваться рано, пишет prostoway. Если вы видите, что ваша рассада чахнет, надеяться, что они самостоятельно "поправятся", не стоит. Чтобы не высевать рассаду заново, постарайтесь им помочь.

Почему рассада легла на землю

Чаще всего сеянцы погибают из-за черной ножки — риск такого заболевания увеличивается, если перед посевом вы не обработали семена. Поэтому если вы ничего еще не сажали, обязательно займитесь обработкой. Также почву для рассады следует пролить средством от болезнетворных микроорганизмов, чтобы максимально предотвратить грибковые болезни.

Если рассада уже легла на землю, полейте ее под корень биологическим фунгицидом. Это средство на основе натуральных компонентов поможет сеянцам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие семена перед посадкой рассады следует замочить. Простое правило обеспечит вам в дальнейшем щедрый урожай.