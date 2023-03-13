Всего две ложки этого секретного удобрения и рассада будет крепкой, как дуб: огородные хитрости

Такое домашнее удобрение насытит молодое растение всем необходимым

Выращивание рассады — неспроста дело. Чтобы она росла крепкой и здоровой, хозяин должен хорошо позаботиться о молодых растениях, учитывая качество почвы, освещение, температуру, правильный полив и подкормки ростков. От всего этого напрямую зависит то, какой вырастет рассада — крепкой и здоровой или едва живой и с тонким стеблем.

Если не хотите получить второй вариант, лучше прикормить молодые растения необходимыми им микроэлементами и питательными веществами. Рецептом чрезвычайной простой, еще и бюджетной подкормки, делится сайт "Школа жизни". Опытные дачники-огородники давно ею пользуются, ведь эта смесь уже не раз доказала свою эффективность. Для ее приготовления требуется всего три доступных ингредиента.

Секретная подкормка для крепкой рассады: как приготовить

Эта подкормка считается абсолютно безопасной для сеянцев и положительно влияет на их развитие, делая молодые растения крепкими и здоровыми. Для ее приготовления нам нужно:

зола – 2 ст. л.

уксус 9% – 1 ст. л.

вода – 1 л

Золу хорошенько размешиваем с водой и осторожно добавляем уксус. Как только раствор перестанет шипеть, разбавляем его с водой в пропорции 1:1 и поливаем рассаду под корень. Нужно по две ложки подкормки на каждый сеянец. Однако помните, что это удобрение можно использовать через 10 дней после пикировки. А после первой подкормки через две недели еще раз поливаем растения этим же раствором.

Секрет этого удобрения в том, что зола содержит все необходимые вещества для наращивания мощной корневой системы у сеянцев и предотвращает развитие грибковых заболеваний, а уксус делает все эти вещества доступными для молодых растений. Таким образом рассада будет расти коренастой и здоровой.

Раньше мы рассказывали, какую популярную специю обожает рассада. От нее растения будут сильнее и здоровее. При этом есть целых три метода применения этой приправы в огородничестве.