На Землю надвигается новая магнитная буря: когда ждать опасного дня

Буря продлится один день

В марте Землю накроет еще несколько магнитных бурь, одна из которых станет сильнейшей за последние месяцы и будет длиться в течение трех дней в конце месяца. Тем временем очередной всплеск геомагнитной активности случится уже в ближайшие дни.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Согласно прогнозам, вторая магнитная буря в этом месяце произойдет 15 марта и продлится всего один день, в сравнении с прошлой, которая бушевала в течение трех дней. Она будет достаточно мощной (К-индекс 4). Уже в следующие два дня она упадет до 3-х баллов, а затем снизится до 2-х.

Для справки: геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. В свою очередь всплеск геомагнитной активности может приводить к изменению поведения животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что следующая магнитная буря, которая накроет Землю в марте, будет затяжной и мощной. Она продлится три дня.