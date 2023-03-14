Что нужно сделать с морковью перед посевом: бабушкин секрет гарантирует 100% всходов

Если прикопать морковь перед посевом, шансы на хороший урожай значительно увеличиваются

В весенний период начинают сеять многие популярные культуры на огороде. Но если редис можно сажать ранней весной, то выращиванием моркови стоит заняться в апреле.

Чтобы получить гарантированные всходы, семена перед посевом следует прикопать. Таким бабушкиным секретом много лет пользуются опытные огородники, пишет "Зелена садиба".

Дата посадки моркови весной

Как только пройдут первые заморозки, можно приступать к посеву моркови. Растение довольно устойчиво переносит "минус". Побеги выдержат от -3 до +3 градусов, хотя лучше всего будут развиваться, если грунт прогрелся до 20 градусов тепла. Обычно морковь сеют в начале или во второй половине апреля в грядки глубиной 30-35 см.

Прикопка семян моркови перед посевом

Чтобы скорее получить первые побеги, семена моркови предварительно подготавливают. По словам опытных дачников, прикопка по бабушкину методу обеспечит 100% всходов семян моркови. Прикапывать семена в саду или на грядке следует за неделю до посева. Перед этим заверните семена в ткань, замочите на 15 минут в теплой воде, а уже после поместите в углубление где-то на уровне штыка лопаты. Перед тем, как "переселять" семена, не забудьте их просушить.

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